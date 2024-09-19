"Колишній" Кароль засвітився в кліпі росіян: деталі скандалу

Українська співачка з Чернівців Dakooka (Катерина Єрьоменко), відома своїм переважно російськомовним репертуаром і виступами в Росії після 2014 року, випустила нову пісню у співпраці з російським гуртом "Аігел". У кліпі також засвітився танцівник Дмитро Жук, якому свого часу приписували роман з Тіною Кароль.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Катерини.

Російський дует та українка випустили спільну композицію, яка має назву "Без настроения".

Як було вже зазначено, у кліпі взяв участь український танцівник Дмитро Жук.

В одній зі сцен він виконує танець у порожньому приміщенні. Хореографією цього номера займався Костянтин Коваль, українець, який мешкає в Лондоні і має досвід роботи над такими шоу, як "Танцюють всі", "Танці з зірками" і "Маска".

Дмитро Жук (фото: скріншот з відео)

Що відомо про солістку гурту "Аігел"

Хоч і Гайсана, яка має татарське коріння, висловлювала свою антивоєнну позицію і переїхала з РФ до Німеччини, вона продовжує вважати себе частиною Росії.

"Аігел" (фото: instagram.com/aigelband)

В одному зі своїх інтерв’ю співачка підкреслила, що саме з початком великої війни усвідомила свою справжню ідентичність, і визнала, що російська культура і мова їй зовсім не чужі.

До речі, той самий саундтрек з російського серіалу "Слово пацана" - "Пияла", який, за інформацією ЗМІ, створювали як пропаганду перед виборами Путіна, співає гурт "Аігел".

Цей трек швидко завоював популярність і піднявся на верхні позиції музичних чартів. Зокрема, у грудні 2023 року пісня очолила рейтинг "Топ-100 в Україні" на Apple Music.

Скандали за участі Dakooka

У 2022 році співачка Dakooka опинилася в центрі скандалу після отримання нагороди в номінації "Інший формат" на церемонії YUNA-2022.

Виявилося, що виконавиця продовжувала гастролювати в Росію після 2014 року. У соцмережах знайшли анонс її туру по РФ 2017 року, в якому планувалися виступи в Москві, Самарі, Санкт-Петербурзі, Краснодарі та інших містах.

У червні 2024-го Dakooka знову привернула увагу, виступивши на музичному фестивалі у Варшаві разом зі скандальними Іваном Дорном, Луною і російськими виконавцями Noise MC і Монеточкою. Основною ідеєю заходу було "об'єднання трьох країн".

Dakooka (фото: instagram.com/dakooka_ktsh)