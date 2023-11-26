Відомий актор розповів про службу в ЗСУ: "Потрапив у частину, де служить батько дружини"

Дмитро Сова про службу в ЗСУ

За словами чоловіка, йому зателефонували наприкінці червня з військкомату і попросили забрати повістку.

Дмитро Сова з побратимами (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я в той час не перебував удома, попросив покласти в поштову скриньку, повернувся - забрав. Зателефонував друзям в Азов, тестю, який уже на той час служив в авіації. Хотів піти до когось зі своїх - так не потрібно буде додатково налагоджувати комунікації", - поділився актор.

Таким чином артист потрапив у частину, де служить батько його дружини - акторки Дар'ї Легейди, яка неодноразово виявляла бажання піти на фронт.

Дмитро Сова з дружиною (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я потрапив у частину, де служить батько моєї дружини. Це бригада тактичної авіації в Старокостянтинові. Я перебуваю в батальйоні охорони. Як проходить служба? Буває по-всякому. Мене дуже надихають пілоти, з якими бачуся, коли є нагода заїхати до тата. Він командир ланки, за фахом - льотчик-винищувач, і зараз літає", - додав Дмитро.

Нагадаємо, раніше Сова розповідав, що планував вступити до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгення.

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Він разом з тестем пішов до військкомату, де їм вручили повістки і сказали очікувати.

"З самого початку повномасштабної війни ми з тестем одразу ж приїхали до військкомату, нам виписали повістки, але на цьому все й закінчилося. Тоді взагалі нічого не було зрозуміло, це були перші дні. Був такий кіпіш, що, наскільки я зараз пам'ятаю, повістки нам то видали, але офіційно нас ніде не зареєстрували", - розповідав Дмитро.

Згодом він зайнявся волонтерством, а пізніше ніс службу у ТрО.