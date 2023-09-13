"Я піду туди". Зірка серіалу "Кріпосна" заявила про готовність іти на фронт

Відома українська акторка Дар'я Легейда-Сова розповіла про те, що вона готова піти на фронт, але наразі її стримує стан здоров'я.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Кожен день я думаю про те, щоб піти служити. Мене так виховали. І морально я здатна, і фізично могла б бути здатна, якби не моє коліно. Я вперше про це говорю. Але там хворе коліно може зіграти дуже погану історію, бо ти ж несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за багатьох, хто буде поруч з тобою", - сказала акторка.

Зараз вона не може взяти на себе цю відповідальність. Але коли "це буде єдиний вихід", Дар'я буде готова долучитися до лав ЗСУ.

Додамо, що батько та чоловік Дар'ї Дмитро Сова захищають зараз Україну від загарбників.

Що відомо про Дар'ю Легейду

Дар'я народилась в Одесі. У п'ять років вона почала займалася танцями в Одеській хореографічній школі. За цей час освоїла класичний, народний, акробатичний, ірландський танці, а також степ.

Три роки навчалася в Київській балетній академії, курс сучасного танцю, а також професійно займалася народним, джазовим та естрадним вокалом.

Зараз Дар'я Легейда грає в Національному театрі імені Івана Франка (фото: instagram.com/daryaleheida)

У 2011 році Дар'я взяла участь у телевізійному конкурсі Фабрика зірок-4. А вже через рік вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на спеціальність "Акторське мистецтво драматичного театру і кіно".

У кіно Дар'я Легейда дебютувала у 22-річному віці у фільмі Безсмертник 2015 року. А вже у 2017 році вона зіграла чотири головні ролі: у серіалах "Було у батька два сини", "Артистка" та двох частинах серіалу "Спокуса". Загалом знялась у двох десятках картин.

Найвідомішою її роботою є роль у серіалі "Кріпосна", де Дар'я грала Василинку.

Роль Легейди-Сови в серіалі "Кріпосна" (скриншот)