Известный актер рассказал о службе в ВСУ: "Попал в часть, где служит отец жены"

Дмитрий Сова о службе в ВСУ

По словам мужчины, ему позвонили в конце июня из военкомата и попросили забрать повестку.

Дмитрий Сова с собратьями (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я в то время не находился дома, попросил положить в почтовый ящик, вернулся - забрал. Позвонил друзьям в Азов, тестю, который уже к тому времени служил в авиации. Хотел пойти к кому-то из своих - так не нужно будет дополнительно налаживать коммуникации" , - поделился актер.

Таким образом, артист попал в часть, где служит отец его жены - актрисы Дарьи Легейды, которая неоднократно изъявляла желание уйти на фронт.

Дмитрий Сова с женой (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я попал в часть, где служит отец моей жены. Это бригада тактической авиации в Староконстантинове. Я нахожусь в батальоне охраны. Как проходит служба? Бывает по-всякому. Меня очень вдохновляют пилоты, с которыми вижусь, когда есть возможность заехать к папе. Он командир звена, по специальности - летчик-истребитель, и сейчас летает", - добавил Дмитрий.

Напомним, ранее Сова рассказывал, что планировал вступить в ряды ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Он вместе с тестем пошел в военкомат, где им вручили повестки и сказали ждать.

"С самого начала полномасштабной войны мы с тестем сразу же приехали в военкомат, нам выписали повестки, но на этом все и закончилось. Тогда вообще ничего не было понятно, это были первые дни. Был такой кипяток, что, насколько я сейчас помню , повестки нам выдали, но официально нас нигде не зарегистрировали", - рассказывал Дмитрий.

Впоследствии он занялся волонтерством, а позже нес службу в ТРО.