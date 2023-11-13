Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: "Навіть зброю придбав свою"

Український актор Дмитро Сова долучився до лав ЗСУ та пішов захищати свою землю від російських окупантів на фронт.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки стрічки "Село на мільйон" для KP.UA.

Дмитро Сова вступив до лав ЗСУ

Чоловік зізнався, що планував це зробити ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він разом з тестем пішов до військкомату, де їм вручили повістки і сказали очікувати.

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"З самого початку повномасштабної війни ми з тестем одразу ж приїхали до військкомату, нам виписали повістки, але на цьому все й закінчилося. Тоді взагалі нічого не було зрозуміло, це були перші дні. Був такий кіпіш, що, наскільки я зараз пам'ятаю, повістки нам то видали, але офіційно нас ніде не зареєстрували", - розповів Дмитро.

Згодом артист зайнявся волонтерством, а пізніше ніс службу у ТрО.

Зрештою Сова пішов другий раз до військкомату, де йому сказали, що зателефонують.

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я знову пішов до військкомату, але коли там дізналися, яка в мене спеціальність, сказали: "Чекайте, ми вам обов'язково зателефонуємо". Потім ще раз питав - що, коли і як. І от в кінці червня мені зателефонували і сказали: "Дмитро Павлович, заберіть повістку". Я зателефонував друзям в різні підрозділи, порадився, бо хотілося піти до своїх хлопців", - поділився він.

За словами зірки "Села на мільйон", він постійно готувався до служби: навчався військової справи та медицини.

Також чоловік придбав спорядження, зброю, а дружина з друзями подарувала йому дрон.

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я не сидів просто так. Дізнався, де і що проходить, де можна було б походити безкоштовно на тактику, медицину.Тому я вже до навчань більш-менш розбирався у цих питаннях. У мене повністю було зібрано три комплекти одягу, свій бронік, каска. Навіть зброю придбав свою. Дружина з друзями подарували мені на день народження камеру GoPro і маленький навчальний fpv-дрон. Тож забрав цей дрончик із собою і буду намагатися тут його опановувати", - підсумував актор.

Що відомо про Дмитра Сову

Дмитро Сова - відомий актор в Україні, який зіграв у популярних серіалах, таких як "Клятва лікаря", "Місце під сонцем", "У минулого в боргу", "Побачити океан" тощо.

Його дружина - акторка Даша Легейда, яка раніше неодноразово висловлювала бажання долучитися до лав ЗСУ, однак через проблеми з коліном поки що не реалізовує цей намір.

Дмитро Сова з дружиною (фото: instagram.com/dimasovajr)