ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: "Навіть зброю придбав свою"

Понеділок 13 листопада 2023 19:57
UA EN RU
Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: "Навіть зброю придбав свою" Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Дмитро Сова долучився до лав ЗСУ та пішов захищати свою землю від російських окупантів на фронт.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки стрічки "Село на мільйон" для KP.UA.

Дмитро Сова вступив до лав ЗСУ

Чоловік зізнався, що планував це зробити ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він разом з тестем пішов до військкомату, де їм вручили повістки і сказали очікувати.

Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: &quot;Навіть зброю придбав свою&quot;

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"З самого початку повномасштабної війни ми з тестем одразу ж приїхали до військкомату, нам виписали повістки, але на цьому все й закінчилося. Тоді взагалі нічого не було зрозуміло, це були перші дні. Був такий кіпіш, що, наскільки я зараз пам'ятаю, повістки нам то видали, але офіційно нас ніде не зареєстрували", - розповів Дмитро.

Згодом артист зайнявся волонтерством, а пізніше ніс службу у ТрО.

Зрештою Сова пішов другий раз до військкомату, де йому сказали, що зателефонують.

Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: &quot;Навіть зброю придбав свою&quot;

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я знову пішов до військкомату, але коли там дізналися, яка в мене спеціальність, сказали: "Чекайте, ми вам обов'язково зателефонуємо". Потім ще раз питав - що, коли і як. І от в кінці червня мені зателефонували і сказали: "Дмитро Павлович, заберіть повістку". Я зателефонував друзям в різні підрозділи, порадився, бо хотілося піти до своїх хлопців", - поділився він.

За словами зірки "Села на мільйон", він постійно готувався до служби: навчався військової справи та медицини.

Також чоловік придбав спорядження, зброю, а дружина з друзями подарувала йому дрон.

Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: &quot;Навіть зброю придбав свою&quot;

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Я не сидів просто так. Дізнався, де і що проходить, де можна було б походити безкоштовно на тактику, медицину.Тому я вже до навчань більш-менш розбирався у цих питаннях. У мене повністю було зібрано три комплекти одягу, свій бронік, каска. Навіть зброю придбав свою. Дружина з друзями подарували мені на день народження камеру GoPro і маленький навчальний fpv-дрон. Тож забрав цей дрончик із собою і буду намагатися тут його опановувати", - підсумував актор.

Що відомо про Дмитра Сову

Дмитро Сова - відомий актор в Україні, який зіграв у популярних серіалах, таких як "Клятва лікаря", "Місце під сонцем", "У минулого в боргу", "Побачити океан" тощо.

Його дружина - акторка Даша Легейда, яка раніше неодноразово висловлювала бажання долучитися до лав ЗСУ, однак через проблеми з коліном поки що не реалізовує цей намір.

Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: &quot;Навіть зброю придбав свою&quot;

Дмитро Сова з дружиною (фото: instagram.com/dimasovajr)

Нещодавно ми розповідали, що Положинський розпочав службу в новому підрозділі ЗСУ.

Також Фаріон відреагувала на те, що "здала" проукраїнського студента в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні звезды шоу-бизнеса