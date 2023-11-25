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"Неймовірна гордість і спокій". Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото)

Субота 25 листопада 2023 21:11
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"Неймовірна гордість і спокій". Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото) Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва зустрілася з військовими у Донецькій області. Виконавиця передала другу партію волонтерської допомоги - дрони.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Дорофєєва привезла дрони українським воїнам

За словами артистки, дрони, які вона передала нашим хлопцям місяць тому, вже знищили багато техніки окупантів.

&quot;Неймовірна гордість і спокій&quot;. Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото)

Дорофєєва привезла дрони для захисників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки", - каже Надя.

Сьогодні, 25 листопада, вона з командою довезла українським захисникам другу партію (35 штук).

Загалом воїни вже отримали 91 fpv дрони, на які було витрачено два мільйони гривень.

&quot;Неймовірна гордість і спокій&quot;. Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото)

&quot;Неймовірна гордість і спокій&quot;. Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото)

Дорофєєва привезла дрони для захисників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Отож, любі, побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай, чим можеш", - підсумувала зірка, подякувавши за цей день.

&quot;Неймовірна гордість і спокій&quot;. Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото)

Дорофєєва привезла дрони для захисників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, українська співачка Надя Дорофеєва з перших днів війни чітко обізначила, що Росія - це агресор.

Артистка активно підтримує земляків, займається волонтерською діяльністю і дає благодійні концерти.

Раніше з українськими воїнами зустрілися Світоліна і Жадан.

Також лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін, який служить у ЗСУ, висловився про артистів, які не пішли на фронт.

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Надя Дорофеєва Війна в Україні звезды шоу-бизнеса