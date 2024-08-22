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Відома ведуча вперше за довгий час повернулася до України: як вона виглядає зараз (фото)

Лідія Таран (Фото: instagram.com/lidiyataran)
Автор: Любов Блажко

Ведуча Лідія Таран, яка у період повномасштабної війни перебралася до Франції, повернулася додому вперше за тривалий час. У соцмережах вона повідомила про свій приїзд яскравими фото.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Таран показалася разом з колегою

У блозі знаменитість виклала кадри, на яких позувала разом зі своєю колегою та подругою Марічкою Падалко. Вони, як відомо, товаришують вже понад 20 років. А тому за цей час, що вони не бачились, у них знайшлося багато тем, які потрібно було обговорити.

"Якихось 20 років дружби з Марічкою промайнули, як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник став студентом, хрещений батько моєї Василини на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі. Колись перший оберт нашого колеса дружби почався з "конкуренції" між спортивними редакціями. Марічка вела "Проспорт", а я "Спорт-Репортер". Є що згадати", - написала Таран.

На фото зірка "Плюсів" постала з короткою зачіскою, у білих штанах та блузі яскравого відтінку. Разом з Марічкою вони показалися на Контрактовій площі, позуючи із посмішками.

Марічка Падалко і Лідія Таран зустрілись у Києві (Фото: instagram.com/lidiyataran)

Що відомо про життя Таран у період повномасштабної війни

Після початку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну Лідія разом із донькою Василиною виїхала до Франції. Там вона облаштувала собі нове життя, пішла навчатися до ВНЗ на магістратуру, а також продовжує роботу кореспонденткою "1+1".

У соцмережах відома українка ділиться кадрами з повсякденного життя, показує теплі світлини з рідними, а ще - хвалилася раніше своїм документом з французького вишу.

Кадри із соцмереж зірки (Фото: instagram.com/lidiyataran)

Доньку Василину ведуча народила у шлюбі з телеведучим Андрієм Доманським, з яким розлучилася у 2010 році.

Коментуючи виїзд з України через повномасштабну війну, Таран зізнавалася, що "частково відчувала себе зрадницею", але думала про безпеку своєї дитини. Рішення повернутися до Києва вона не розглядала, аби не залишати доньку одну в чужій країні.

Старший брат зірки, Макар, за професією - викладач в університеті, проте нині він є військовослужбовцем ЗСУ.

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