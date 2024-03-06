Стала студенткою університету. Куди зникла і чим зараз займається телеведуча Лідія Таран
Після початку повномасштабного вторгнення РФ зірка 1+1 Лідія Таран перестала з’являтися в українському медіапросторі. Задля безпеки своєї доньки телеведуча залишила Батьківщину і виїхала разом із нею за кордон.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, де зараз живе і чим займається журналістка.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Лідії Таран, 1+1.
Де знаходиться та чим займається Лідія Таран
Так, вже більше двох років телеведуча живе у Франції. Вона вже встигла адаптувалася до нового життя: вступила до магістратури французького вишу і продовжує працювати в ТСН.
Але тепер її посада офіційно називається "спеціальний кореспондент з-за кордону".
Лідія Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)
Відтак, можна сказати, що Таран не покинула свою улюблену роботу в Україні, а лише змінила свій професійний статус на кореспондента.
"Ми найбільш ефективні там, де є, і найбільш продуктивні, коли образи та сварки не пожирають наші сили. Пропоную поважати всі вільні рішення вільних людей. Тому що наша жага до волі і наша можливість вільно обирати відрізняє нас від людиноподібної популяції з мордору", - писала знаменитість про своє рішення залишатися у Франції.
У коментарі 1+1 жінка ділилася, що її донька також успішно адаптувалася в іншій країні.
Незважаючи на те, що Василиса сумувала за рідним домом, вона вдячна своїй матері за те, що вона відвезла її подалі від війни.
Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)
На момент останнього інтерв’ю ведучої дівчинка закінчила 9 клас і готувалася до вступу в ліцей.
Тож наразі Лідія не планує повертатися додому, оскільки ситуація в Україні все ще залишається небезпечною.
"У моєму будинку вбили людину ракетою, мені небезпечно там. Я не бачу себе там. Мій будинок знаходиться біля заводу Артема, об'єкта, в який постійно намагаються потрапити російські ракети. Туди прилітало вже тричі, були людські жертви, і, в принципі, немає жодної гарантії, що не прилетить ще вчетверте і вп'яте", - говорила журналістка.
До Києва Таран приїжджала у червні 2022 року та запросила у гості свою колегу Марічку Падалко.
Ведучі новин опублікували в Instagram спільний допис, в якому показали, як виглядає ЖК Лідії після ракетних ударів.
Лідія Таран і Марічка Падалко (фото: instagram.com/lidiyataran)
"Частина України зараз у кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частинку взяти з собою до Європи в буквальному сенсі цього слова - надто багато їх залишилося навколо після двох попадань російських ракет до її житлового комплексу", - розповідала Падалко.
Нагадаємо, Лідія Таран працювала на телеканалі 1+1 з 2009 року. Глядачі знають її за програмами "Сніданок з 1+1", "Я люблю Україну", "ТСН" та проектом "Танцюю для тебе".
Раніше ми розповідали, як відреагувала Марічка Падалко на те, що її син хоче йти на фронт слідом за батьком.
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