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Известная ведущая впервые за долгое время вернулась в Украину: как она выглядит сейчас (фото)

Лидия Таран (Фото: instagram.com/lidiyataran)
Автор: Любовь Блажко

Ведущая Лидия Таран, которая в период полномасштабной войны перебралась во Францию, вернулась домой впервые за длительное время. В соцсетях она сообщила о своем приезде яркими фото.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Таран показалась вместе с коллегой

В блоге знаменитость выложила кадры, на которых позировала вместе со своей коллегой и подругой Маричкой Падалко. Они, как известно, дружат уже более 20 лет. Поэтому за это время, что они не виделись, у них нашлось много тем, которые нужно было обсудить.

"Каких-то 20 лет дружбы с Маричкой пронеслись, как несколько оборотов того колеса, что за нами. Крестник стал студентом, крестный отец моей Василисы на войне. Такова жизнь, что решили поговорить о работе, а именно о нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Когда-то первый оборот нашего колеса дружбы начался с "конкуренции" между спортивными редакциями. Маричка вела "Проспорт", а я "Спорт-Репортер". Есть что вспомнить", - написала Таран.

На фото звезда "Плюсов" предстала с короткой прической, в белых брюках и блузке яркого оттенка. Вместе с Маричкой они показались на Контрактовой площади, позируя с улыбками.

Маричка Падалко и Лидия Таран встретились в Киеве (Фото: instagram.com/lidiyataran)

Что известно о жизни Таран в период полномасштабной войны

После начала полномасштабного российского вторжения в нашу страну Лидия вместе с дочкой Василиной выехала во Францию. Там она обустроила себе новую жизнь, пошла учиться в вуз на магистратуру, а также продолжает работу корреспондентом "1+1".

В соцсетях известная украинка делится кадрами из повседневной жизни, показывает теплые фотографии с родными, а еще - хвасталась ранее своим документом из французского вуза.

Фото из соцсетей звезды (Фото: instagram.com/lidiyataran)

Дочь Василису ведущая родила в браке с телеведущим Андреем Доманским, с которым развелась в 2010 году.

Комментируя выезд из Украины из-за полномасштабной войны, Таран признавалась, что "частично чувствовала себя предательницей", но думала о безопасности своего ребенка. Решения вернуться в Киев она не рассматривала, чтобы не оставлять дочь одну в чужой стране.

Старший брат звезды, Макар, по профессии - преподаватель в университете, однако в настоящее время он является военнослужащим ВСУ.

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