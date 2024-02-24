Відома українська телеведуча вперше показала чоловіка-військового (фото)

Людмила Барбір застала вторгнення РФ вдома

24 лютого 2022 року знаменитість, як і решту українців, розбудили гучні вибухи. Після цього вона зрозуміла, що почалася війна.

"У моїй пам'яті назавжди залишиться той день - 24 лютого 2022. Я різко прокинулась від гучних вибухів. Перелякана вибігла в коридор і побачила, як сусіди в паніці з дітьми спускалися до укриття, а консьєржка вибігла на вулицю і в істериці кричала: "Прокидайтесь, люди! Почалась війна!", - розповіла Людмила.

"Я розгублено шукала бодай якусь інформацію з офіційних джерел, але її не було, зате всі соцмережі рясніли повідомленнями про вибухи по всій країні", - продовжила ведуча.

Того дня зірка працювала у прямому ефірі, а після повернення додому вони з чоловіком вирішили відвезти сина на захід України, до його бабусі.

Чоловік Людмили Барбір із сином (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Сама Барбір повернулася з коханим до Києва.

"Рухаючись по Житомирській трасі, ми фактично проривались під обстрілами. Проїжджали саме у той час, коли трасою мала рухатись колона російських БТРів. На блокпості нас зупинили військові і запитали, чи розуміємо ми на яку небезпеку себе наражаємо, що можемо просто не доїхати до столиці”, - пригадала ведуча.

"Ми їх довго переконували, щоб нас все-таки пропустили, на що нам відповіли: "Тільки на ваш страх та ризик, бо на наступному блокпості вже можуть бути росіяни", - написала вона.

Повернувшись до Києва, Барбір із чоловіком відразу вирушили до неї на роботу, оскільки дістатися додому було неможливо через заміновані мости.

Зірка залишилася працювати в столиці, тоді як її чоловік приєднався до ТрО і пізніше вирушив на війну як доброволець.

Людмила Барбір з чоловіком (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

"Минуло два роки, а таке відчуття - ніби всі п'ять... Останнім часом ловлю себе на думці, що не можу згадати на рівні відчуттів того - минулого життя. Життя без втрат, болі, заціпеніння, постійної напруги і тривоги", - зазначила вона.

"Я вже забула, як це - жити повноцінною сім'єю, коли є опора, коли син разом із татом... Але живу надією, що все ж настане той час, коли ми знову будемо всі разом", - підсумувала знаменитість.

Чоловік Людмили Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Також Людмила подякувала всім нашим захисникам і захисницям за кожен день, що наближає нас до перемоги.