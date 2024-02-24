Известная украинская телеведущая впервые показала мужа-военного (фото)

Людмила Барбир застала вторжение РФ дома

24 февраля 2022 года знаменитость, как и остальных украинцев, разбудили громкие взрывы. После этого она поняла, что началась война.

"В моей памяти навсегда останется тот день - 24 февраля 2022 года. Я резко проснулась от громких взрывов. Испуганная выбежала в коридор и увидела, как соседи в панике с детьми спускались в укрытие, а консьержка выбежала на улицу и в истерике кричала: "Просыпайтесь, люди! Началась война!", - рассказала Людмила.

"Я растерянно искала хоть какую-то информацию из официальных источников, но ее не было, зато все соцсети пестрели сообщениями о взрывах по всей стране", - продолжила ведущая.

В тот день звезда работала в прямом эфире, а по возвращении домой они с мужем решили отвезти сына на запад Украины, к его бабушке.

Муж Людмилы Барбир с сыном (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Сама Барбир вернулась с любимым в Киев.

"Двигаясь по Житомирской трассе, мы фактически прорывались под обстрелами. Проезжали именно в то время, когда по трассе должна была двигаться колонна российских БТРов. На блокпосту нас остановили военные и спросили, понимаем ли мы какой опасности себя подвергаем, что можем просто не доехать до столицы", - вспомнила ведущая.

"Мы их долго убеждали, чтобы нас все-таки пропустили, на что нам ответили: "Только на ваш страх и риск, потому что на следующем блокпосту уже могут быть россияне", - написала она.

Вернувшись в Киев, Барбир с мужем сразу отправились к ней на работу, поскольку добраться домой было невозможно из-за заминированных мостов.

Зирка осталась работать в столице, тогда как ее муж присоединился к ТрО и позже отправился на войну как доброволец.

Людмила Барбир с мужем (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

"Прошло два года, а такое ощущение - будто все пять... В последнее время ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить на уровне ощущений той - прошлой жизни. Жизнь без потерь, боли, оцепенения, постоянного напряжения и тревоги", - отметила она.

"Я уже забыла, как это - жить полноценной семьей, когда есть опора, когда сын вместе с папой... Но живу надеждой, что все же наступит то время, когда мы снова будем все вместе", - подытожила знаменитость.

Муж Людмилы Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Также Людмила поблагодарила всех наших защитников и защитниц за каждый день, что приближает нас к победе.