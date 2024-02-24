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Єфросиніна пригадала вечір перед повномасштабним вторгненням РФ: "які танки в Києві"

Субота 24 лютого 2024 12:32
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Єфросиніна пригадала вечір перед повномасштабним вторгненням РФ: "які танки в Києві" Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Маша Єфросиніна пригадала вечір напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У той день, після завершення зйомок однієї комедійної програми, зірка вирішив відзначити цю подію в компанії друзів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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Зі слів Маші, 23 лютого 2022 року вона запросила до себе друзів і за столом почалася дискусія з приводу того, чи можливий повномасштабний наступ РФ.

Єфросиніна закликала товаришів не сіяти паніку.

"Йшли після концерту з друзями до нас на келих, розлили вино, нарізали сир. За столом почалася типова для останніх двох тижнів дискусія в стилі "Ви що, головою вдарилися? Які танки в Києві, заспокойтесь, це нісенітниця, припиніть вже паніку", - розповіла вона.

Єфросиніна пригадала вечір перед повномасштабним вторгненням РФ: &quot;які танки в Києві&quot;

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак згодом у знаменитості з’явилася думка про те, що варто зібрати всі свої документи і придбати ліхтарик.

"Раптом у мене чомусь з'являється думка, що завтра, як висплюсь, мабуть все таки зберу всі наші документи до купи. І ліхтарик якийсь пошукаю. Кажуть, має бути, хоча ні, що за дурниці знову лізуть в голову", - поділилась Маша.

Телеведуча зізналась, що їй дуже погано від усвідомлення того, що "від жінки з того вечора" в ній сьогодні майже нічого не залишилося.

"Зараз пишу цей текст за тим самим столом - з тих пір велика кампанія за ним більше не збиралась. І мені дуже погано. До нудоти. До гіркоти", - підсумувала Єфросиніна.

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