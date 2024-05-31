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Відома українська телеведуча висловилася про ймовірну мобілізацію чоловіка та сина

П'ятниця 31 травня 2024 15:15
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Відома українська телеведуча висловилася про ймовірну мобілізацію чоловіка та сина Олена Фроляк (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча та керівник інформаційної служби "Факти ICTV" Олена Фроляк зізналася, чи готовий її чоловік та син поповнити лави ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю журналістки Аліні Доротюк.

Чи готові рідні Олени Фроляк поповнити лави ЗСУ

Зі слів телеведучої, вона обговорювала питання можливої мобілізації зі своїм чоловіком, головним оператором ICTV Сергієм Соловйовим, та сином Антоном.

"Моєму чоловікові 58, йому може прийти повістка. І він піде. Звісно, ​​ми про це говорили. Він сказав: Олено, я в тому віці (Не говоритиму "в статусі". Він головний оператор ICTV, його багато людей знає), що ховатися не буду. Він не має броні. Напевно, як і всі чоловіки, він важко переживає все те, що відбувається в країні", - зізналася Олена.

Також зірка зізналася, що її коханий багато донатить, а також добре розуміється на військовій авіації, адже у нього батько був військовим льотчиком.

Відома українська телеведуча висловилася про ймовірну мобілізацію чоловіка та сина

Олена Фроляк (фото: facebook.com/ICTVchannel)

"Іноді він мені навіть набридає (сміється). Я йому кажу: "Слухай, я прийшла з роботи, хочу відпочити", а він мені показує і показує відео. Він усе це дивиться, розуміється на всьому, що стосується зброї, карти дивиться. Загалом, по-чоловічому до всього ставиться", - сказала Фроляк.

Синові журналістки 19 років, і він студент. Згідно з новим законом, в Україні відбуватиметься мобілізація з 25 років.

Однак Антон запевняє: якщо потрібно буде - він візьме до рук зброю.

"У нас ще маленький люфт. Він мені каже: "Мам, доведеться? - Піду", - процитувала слова сина Олена.

Зазначимо, Фроляк перебуває у шлюбі з оператором Сергієм Соловйовим 27 років. Подружжя виховує двох дітей - 26-річну доньку Наталю та 19-річного сина Антона.

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