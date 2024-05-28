Почав з "Гаррі Поттера": зірка "Голосу країни" поділився, як українізовував доньок
Український співак Максим Бородін поділився, як привчив своїх доньок спілкуватися українською мовою. Робити це артист розпочав ще до повномасштабного вторгнення РФ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця Аліні Доротюк.
Як Максим Бородін українізовував дітей
Зі слів співака, почав він з книжок про Гаррі Поттера, україномовних томів.
"У мене вже молодша почала розмовляти російською і тоді я сказав, що ми більше російською не розмовляємо. Це якраз був десь 18-й-19-й рік. Спочатку я сам почав українською розмовляти. Цей тип проти течії, коли вдома всі російською, а ти українською. Це було дуже важко", - зізнався артист.
"Вечорами став їм на ніч читати Гаррі Поттера, кожен абзац пояснювати, що там за сенс, тому що вони не розуміли слів", - додав він.
Також Бородін поділився лайфхаком для батьків, які хочуть, щоб їхні діти не використовували мову окупанта.
"Я на кухні повісив дошку, на якій було п'ять імен всієї родини, і кожне російське слово - там з'являвся один бал. За день, у кого найбільше балів, той миє посуд. І через тиждень-два російські слова всі забулися, тому що мити посуд увечері після вечері - це відстій", - сказав Максим.
Зазначимо, що Бородін одружений і є багатодітним батьком - у співака підростає троє донечок.