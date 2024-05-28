"Повинна припинити своє існування". Олександр Терен розповів про приниження на МСЕК

Ветеран війни Олександр Будько з позивним Терен, який став новим героєм реаліті "Холостяк", вважає, що медико-соціальна експертна комісія має припинити своє існування.

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Олександр пригадав, що після того, як він втратив обидві ноги на фронті, йому довелося проходити МСЕК для набуття групи інвалідності.

"Ти мусиш ходити без двох ніг по всіх кабінетах. А як ми знаємо, зазвичай хірурги знаходяться на третьому поверсі. Ти доводиш, що втратив ноги на війні, а не до війни, наприклад. А вони тобі кажуть пройти комісію", - розповів Терен.

Протезований ветеран війни обурений тим, що після проходження військово-лікарської комісії, під час якої з’ясовують, чи немає супутніх захворювань, чи поранень, потрібно проходити ще МСЕК.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Там теж сидить 4-5 людей, які знову тебе змушують проходити лікарів тих, що ти пройшов на ВЛК. Знову ходити по цих чергах, чекати, поки тебе хтось прийме, поки тобі лікар перепише з висновку ВЛК ще раз на папірець вже нібито свій висновок, але все слово в слово те, що було написано там", - поділився Будько.

Олександр каже, що йому пощастило і йому дали першу групу інвалідності на все життя. Однак є випадки, коли людям з втратою кінцівки дають лише на рік або два роки групу інвалідності.

"МСЕК - це річ, яка повинна припинити своє існування. Це просто розплідник хабарництва, де люди вимагають, пишуть, натякають на те, що якщо там не підігріємо якось, то ви не отримаєте третю, другу групу. Тобто спекулюють і групами, і терміном, і видами уражень. Там коротше дуже багато махінацій", - зазначив Терен.

Нагадаємо, до повномасштабної війни Будько працював баристою. У 2022 році він вступив до лав добровольчого батальйону “Карпатська Січ”.

Під час боїв у Харківській області на Ізюмському напрямку отримав важке поранення, втратив обидві ноги. Опісля він пройшов реабілітацію в США та почав ходити з протезами.