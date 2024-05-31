Известная украинская телеведущая высказалась о вероятной мобилизации мужа и сына

Телеведущая и руководитель информационной службы "Факты ICTV" Елена Фроляк призналась, готов ли ее муж и сын пополнить ряды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью журналистки Алине Доротюк .

Готовы ли родные Елены Фроляк пополнить ряды ВСУ

По словам телеведущей, она обсуждала вопрос возможной мобилизации со своим мужем, главным оператором ICTV Сергеем Соловьевым, и сыном Антоном.

"Моему мужу 58, ему может прийти повестка. И он пойдет. Конечно, мы об этом говорили. Он сказал: Елена, я в том возрасте (Не буду говорить "в статусе". Он главный оператор ICTV, его многие люди знают), что прятаться не буду. Он не имеет брони. Наверное, как и все мужчины, он тяжело переживает все то, что происходит в стране", - призналась Елена.

Также звезда призналась, что ее любимый много донатит, а также хорошо разбирается в военной авиации, ведь у него отец был военным летчиком.

Елена Фроляк (фото: facebook.com/ICTVchannel)

"Иногда он мне даже надоедает (смеется). Я ему говорю: "Слушай, я пришла с работы, хочу отдохнуть", а он мне показывает и показывает видео. Он все это смотрит, разбирается во всем, что касается оружия, карты смотрит. В общем, по-мужски ко всему относится", - сказала Фроляк.

Сыну журналистки 19 лет, и он студент. Согласно новому закону, в Украине будет происходить мобилизация с 25 лет.

Однако Антон уверяет: если нужно будет - он возьмет в руки оружие.

"У нас еще маленький люфт. Он мне говорит: "Мам, придется? - Пойду", - процитировала слова сына Елена.

Отметим, Фроляк состоит в браке с оператором Сергеем Соловьевым 27 лет. Супруги воспитывают двоих детей - 26-летнюю дочь Наталью и 19-летнего сына Антона.