Известная украинская телеведущая высказалась о вероятной мобилизации мужа и сына
Телеведущая и руководитель информационной службы "Факты ICTV" Елена Фроляк призналась, готов ли ее муж и сын пополнить ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью журналистки Алине Доротюк.
Готовы ли родные Елены Фроляк пополнить ряды ВСУ
По словам телеведущей, она обсуждала вопрос возможной мобилизации со своим мужем, главным оператором ICTV Сергеем Соловьевым, и сыном Антоном.
"Моему мужу 58, ему может прийти повестка. И он пойдет. Конечно, мы об этом говорили. Он сказал: Елена, я в том возрасте (Не буду говорить "в статусе". Он главный оператор ICTV, его многие люди знают), что прятаться не буду. Он не имеет брони. Наверное, как и все мужчины, он тяжело переживает все то, что происходит в стране", - призналась Елена.
Также звезда призналась, что ее любимый много донатит, а также хорошо разбирается в военной авиации, ведь у него отец был военным летчиком.
Елена Фроляк (фото: facebook.com/ICTVchannel)
"Иногда он мне даже надоедает (смеется). Я ему говорю: "Слушай, я пришла с работы, хочу отдохнуть", а он мне показывает и показывает видео. Он все это смотрит, разбирается во всем, что касается оружия, карты смотрит. В общем, по-мужски ко всему относится", - сказала Фроляк.
Сыну журналистки 19 лет, и он студент. Согласно новому закону, в Украине будет происходить мобилизация с 25 лет.
Однако Антон уверяет: если нужно будет - он возьмет в руки оружие.
"У нас еще маленький люфт. Он мне говорит: "Мам, придется? - Пойду", - процитировала слова сына Елена.
Отметим, Фроляк состоит в браке с оператором Сергеем Соловьевым 27 лет. Супруги воспитывают двоих детей - 26-летнюю дочь Наталью и 19-летнего сына Антона.