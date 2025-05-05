Відома українська співачка вийшла заміж: перші фото та відео

Судячи з усього, радісна подія сталася на минулих вихідних.



Співачка і психолог Любов Юнак вийшла заміж (скриншот)

Пара влаштувала виїзну церемонію на березі річки.



Лавіка вийшла заміж (скриншот)

У Stories вона показала перші кадри з весілля. Традиційно святковий захід не обійшовся без арки, прикрашеної квітами.



Весільна арка (скриншот)

Для заходу співачка обрала пишну сукню з корсетом, об'ємними рукавами та 3d-квітами. Доповнити образ нареченої Любов Юнак вирішила довгою фатою і букетами з білих півоній.



Лавіка вийшла заміж і показала весільну сукню (скриншот)

Обранець співачки обрав світло-коричневий костюм і білу сорочку.



Співачка з чоловіком (скриншот)

Також весілля не обійшлося без шикарного 4-ярусного торта.



Торт на весіллі співачки (скриншот)

Зазначимо, що до привітань уже приєднався український виконавець, зірка музичного шоу "Фабрика зірок-2" Влад Дарвін. Він опублікував на своїй сторінці відео з Лавікою і телеведучою Соломією Вітвіцькою, яка, до речі, теж нещодавно отримала пропозицію руки та серця.

Хто така Лавіка

Співочу кар'єру дівчина почала у 2008 році. Її сингли стали потрапляти в рейтинги найбільших радіостанцій країни, а 2016 року виконавиця наважилася спробувати свої сили в Національному відборі на "Євробачення-2016", де тоді перемогла Джамала.

Працювала також ведучою на М1.

У 2022 році співачка вирішила повернутися до музики. Разом із Єгором Келейниковим створила гурт Bulling.

Паралельно займалася ще одним основним видом своєї діяльності - психологією. Наразі Лавіка є кризовим терапевтом, психологом та арт-терапевтом. Вона працює як із цивільними, так і військовими, знаходить час і для волонтерської діяльності.

Нещодавно співачка повідомила, що на фронті загинув її брат.

Що відомо про особисте життя Лавіки

У 2018 році співачка вийшла заміж за "фабриканта" Вову Борисенка, проте їхній шлюб не протримався довго. Вже невдовзі вони оголосили про розлучення, а виручку за повернуті обручки віддали на благодійність.

Борисенко, коментуючи тему розриву з Лавікою, говорив, що "не хотів жити з людиною, яка хотіла з ним розлучитися". За його словами, після розлучення в нього була депресія, яка тривала півтора року. Протягом цього періоду артист аналізував їхні стосунки та дійшов висновку, що від самого початку "все було не так".



Лавіка та Вова Борисенко (фото: instagram.com/bro_music_com)