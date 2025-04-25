ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілля

П'ятниця 25 квітня 2025 10:50
UA EN RU
23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілля Іван Пелих з коханою (фото: instagram.com/ivanpelykh)
Автор: Іванна Пашкевич

Іван Пелих, син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у 2009 році, зіграв весілля зі своєю коханою Ксенією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram військового.

У березні цього року Пелих-молодший освідчився своїй обраниці на мальовничому гірському узбережжі Атлантичного океану.

Весілля пара відзначила 24 квітня в Києві, обравши для церемонії один із столичних центрів документ-сервісу.

Наречена постала в елегантній обтислій білій сукні з букетом у руках, а наречений - у класичному чорному костюмі та футболці. 23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілляІван Пелих з коханою (скріншот)

Символічним свідком урочистої миті став їхній улюбленець - пес, який супроводжував молодят у найвідповідальніший момент. 23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілляІван Пелих з коханою (скріншот)

Після офіційної частини подружжя з гордістю показало обручки.23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілляІван Пелих з коханою (скріншот)

Святкування вони продовжили в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка, де влаштували фотосесію разом зі своїм чотирилапим другом.

Пізніше пара зібрала найближчих на теплу вечерю, не розголошуючи деталей святкування.23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілляІван Пелих зіграв весілля з коханою (скріншот)

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Іван служить у Збройних силах України, тоді як Ксенія активно займається волонтерством і танцями.

Скільки саме часу вони разом - невідомо, адже публічно про свої стосунки пара почала розповідати лише влітку минулого року.23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілляІван Пелих з коханою (фото: instagram.com/ivanpelykh)

До слова, до початку повномасштабного вторгнення РФ Іван Пелих навчався на режисера.

Після 24 лютого 2022 року був у складі Сил територіальної оборони ЗСУ, а потім у 1-й Інтернаціональній роті спеціального призначення.

Служив у Донецькій і Сумській областях, брав участь у боях за Курську область.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Одруження Зірки
NEWS
ЗМІ пишуть, що Київ пропонує саміт у Римі на тлі похорону Папи: що кажуть у Зеленського
ЗМІ пишуть, що Київ пропонує саміт у Римі на тлі похорону Папи: що кажуть у Зеленського