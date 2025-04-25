23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілля
Іван Пелих, син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у 2009 році, зіграв весілля зі своєю коханою Ксенією.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram військового.
У березні цього року Пелих-молодший освідчився своїй обраниці на мальовничому гірському узбережжі Атлантичного океану.
Весілля пара відзначила 24 квітня в Києві, обравши для церемонії один із столичних центрів документ-сервісу.
Наречена постала в елегантній обтислій білій сукні з букетом у руках, а наречений - у класичному чорному костюмі та футболці. Іван Пелих з коханою (скріншот)
Символічним свідком урочистої миті став їхній улюбленець - пес, який супроводжував молодят у найвідповідальніший момент. Іван Пелих з коханою (скріншот)
Після офіційної частини подружжя з гордістю показало обручки.Іван Пелих з коханою (скріншот)
Святкування вони продовжили в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка, де влаштували фотосесію разом зі своїм чотирилапим другом.
Пізніше пара зібрала найближчих на теплу вечерю, не розголошуючи деталей святкування.Іван Пелих зіграв весілля з коханою (скріншот)
Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Іван служить у Збройних силах України, тоді як Ксенія активно займається волонтерством і танцями.
Скільки саме часу вони разом - невідомо, адже публічно про свої стосунки пара почала розповідати лише влітку минулого року.Іван Пелих з коханою (фото: instagram.com/ivanpelykh)
До слова, до початку повномасштабного вторгнення РФ Іван Пелих навчався на режисера.
Після 24 лютого 2022 року був у складі Сил територіальної оборони ЗСУ, а потім у 1-й Інтернаціональній роті спеціального призначення.
Служив у Донецькій і Сумській областях, брав участь у боях за Курську область.
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