Известная украинская певица вышла замуж: первые фото и видео

Судя по всему, радостное событие произошло на минувших выходных.



Певица и психолог Любовь Юнак вышла замуж (скриншот)

Пара устроила выездную церемонию на берегу реки.



Лавика вышла замуж (скриншот)

В Stories она показала первые кадры со свадьбы. Традиционно праздничное мероприятие не обошлось без арки, украшенной цветами.



Свадебная арка (скриншот)

Для мероприятия певица выбрала пышное платье с корсетом, объемными рукавами и 3d-цветами. Дополнить образ невесты Любовь Юнак решила длинной фатов и букетов из белых пионов.



Лавика вышла замуж и показала свадебное платье (скриншот)

Избранник певицы выбрал светло-коричневый костюм и белую рубашку.



Певица с мужем (скриншот)

Также свадьба не обошлась без шикарного 4-ярусного торта.



Торт на свадьбе певицы (скриншот)

Отметим, что к поздравлениям уже присоединился украинский исполнитель, звезда музыкального шоу "Фабрика звезд-2" Влад Дарвин. Он опубликовал на своей странице видео с Лавикой и телеведущей Соломией Витвицкой, которая, к слову, тоже недавно получила предложение руки и сердца.

Кто такая Лавика

Певческую карьеру девушка начала в 2008 году. Ее синглы стали попадать в рейтинги крупнейших радиостанций страны, а в 2016 году исполнительница отважилась попробовать свои силы в Национальном отборе на "Евровидение-2016", где тогда победила Джамала.

Работала также ведущей на М1.

В 2022 году певица решила вернуться к музыке. Вместе с Егором Келейниковым создала группу Bulling.

Параллельно занималсь еще одним основным видом своей деятельности - психологией. Сейчас Лавика является кризисным терапевтом, психологом и арт-терапевтом. Она работает как с гражданскими, так и военными, находит время и для волонтерской деятельности.

Недавно певица сообщила, что на фронте погиб ее брат.

Что известно про личную жизнь Лавики

В 2018 году певица вышла замуж за "фабриканта" Вову Борисенко, однако их брак не продержался долго. Уже вскоре они объявили о разводе, а выручку за возвращенные кольца отдали на благотворительность.

Борисенко, комментируя тему разрыва с Лавикой, говорил, что "не хотел жить с человеком, который хотел с ним развестись". По его словам, после развода у него была депрессия, которая длилась полтора года. В течение этого периода артист анализировал их отношения и пришел к выводу, что с самого начала "все было не так".



Лавика и Вова Борисенко (фото: instagram.com/bro_music_com)