"Дякую за тебе кожного дня". Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з чоловіком
Українська гімнаста Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото с чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, який 25 квітня святкує день народження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
На честь свята спортсменка опублікувала зворушливий пост. На знімку подружжя позує в ніжних обіймах, а чоловік тримає келих із ігристим напоєм.
У своєму зверненні Подкопаєва тепло привітала його з днем народження, підкресливши його щирість, глибоку любов до життя та відданий патріотизм.
"Ігорю, з Днем народження! Ти - той, хто вміє тримати міцно, говорити щиро й діяти з серцем. Твоя любов до України, твоя підтримка спорту й захисників - це не просто внесок. Це твоя душа у дії. Для когось ти - меценат. Для когось - надія. А для мене - все одразу. Люблю тебе. І дякую за тебе кожного дня", - написала Лілія.Лілія Подкопаєва з чоловіком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський одружилися у 2018 році. Вже наступного року спортсменка поділилася радісною новиною про вагітність, а згодом у них народилася донька Евеліна.
Окрім молодшої доньки, у гімнастки є ще двоє дітей - названий син Вадим, якому 19 років, та 18-річна донька Кароліна. Лілія Подкопаєва з дітьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Їхній батько - перший чоловік знаменитості, бізнесмен Тимофій Нагорний. Їхній шлюб тривав п’ять років, а загалом пара була разом сім років. У 2009 році вони розлучилися.
Згодом у Лілії були серйозні стосунки з підприємцем Віктором Костирком, власником одного зі столичних ресторанів і партнером у благодійному фонді "Здоров’я поколінь".
Подейкували, що пара навіть планувала весілля, проте офіційного підтвердження про другий шлюб від Подкопаєвої так і не з’явилося.
Вас може зацікавити
- Подкопаєва розсекретила іноземний виш, до якого вступив її 18-річний син
- Лілія Подкопаєва показала красуню-дочку, яку хрестила Ані Лора
- Подкопаєва замилувала новим фото з чоловіком і дітьми у стильних вишиванках