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"Дякую за тебе кожного дня". Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з чоловіком

П'ятниця 25 квітня 2025 20:10
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"Дякую за тебе кожного дня". Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з чоловіком Лілія Подкопаєва з чоловіком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська гімнаста Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото с чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, який 25 квітня святкує день народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

На честь свята спортсменка опублікувала зворушливий пост. На знімку подружжя позує в ніжних обіймах, а чоловік тримає келих із ігристим напоєм.

У своєму зверненні Подкопаєва тепло привітала його з днем народження, підкресливши його щирість, глибоку любов до життя та відданий патріотизм.

"Ігорю, з Днем народження! Ти - той, хто вміє тримати міцно, говорити щиро й діяти з серцем. Твоя любов до України, твоя підтримка спорту й захисників - це не просто внесок. Це твоя душа у дії. Для когось ти - меценат. Для когось - надія. А для мене - все одразу. Люблю тебе. І дякую за тебе кожного дня", - написала Лілія.&quot;Дякую за тебе кожного дня&quot;. Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з чоловікомЛілія Подкопаєва з чоловіком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський одружилися у 2018 році. Вже наступного року спортсменка поділилася радісною новиною про вагітність, а згодом у них народилася донька Евеліна.

Окрім молодшої доньки, у гімнастки є ще двоє дітей - названий син Вадим, якому 19 років, та 18-річна донька Кароліна. &quot;Дякую за тебе кожного дня&quot;. Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з чоловікомЛілія Подкопаєва з дітьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Їхній батько - перший чоловік знаменитості, бізнесмен Тимофій Нагорний. Їхній шлюб тривав п’ять років, а загалом пара була разом сім років. У 2009 році вони розлучилися.

Згодом у Лілії були серйозні стосунки з підприємцем Віктором Костирком, власником одного зі столичних ресторанів і партнером у благодійному фонді "Здоров’я поколінь".

Подейкували, що пара навіть планувала весілля, проте офіційного підтвердження про другий шлюб від Подкопаєвої так і не з’явилося.

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