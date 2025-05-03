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Весілля з Дантесом? Кацуріна “засвітила” розкішну обручку й спантеличила фанів

Субота 03 травня 2025 19:51
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Весілля з Дантесом? Кацуріна “засвітила” розкішну обручку й спантеличила фанів Вова Дантес та Даша Кацуріна (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Дизайнерка та обраниця співачка Вови Дантеса Даша Кацуріна заінтригувала мережу. Вона підігріла чутки про весілля з коханим, коли показалася з обручкою на безіменному пальці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Кацуріної на її сторінці в Instagram.

Як кохана Дантеса натякнула на весілля

Нещодавно Даші виповнилося 30 років, з цієї нагоди вона влаштувала стильний фотосет і вже поділилася результатом. На нових кадрах вона позує у чорній майці та спортивних шортах.

Але головну увагу привернув не одяг Кацуріної. Для фото Даша обрала стильні аксесуари, такі як годинник Cartier Panthere - ціна якого складає мінімум 5 тисяч євро.

Весілля з Дантесом? Кацуріна “засвітила” розкішну обручку й спантеличила фанівКацуріна "засвітила" обручку (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

А ще обраниця Дантеса "засвітила" цікаву обручку. Прикраса, яка дуже схожа на ту, що дарують на заручини, була саме на безіменному пальці правої руки.

Весілля з Дантесом? Кацуріна “засвітила” розкішну обручку й спантеличила фанівДівчина Дантеса показала обручку (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Помітно, що обручка непроста. Великий камінь, стриманий та лаконічний дизайн - розкішний ювелірний виріб чудово "вписався" в образ Даші.

Прикрасу на безіменному пальці Даші помітили юзери. І декого це спантеличило. Хтось зазначив, що Кацурін і Дантес нібито вже давно одружилися, але просто це приховують. А хтось просто порадів за пару.

Весілля з Дантесом? Кацуріна “засвітила” розкішну обручку й спантеличила фанівФани помітили обручку на пальці Кацуріної (скріншот)

Ані Дантес, ані Кацуріна поки що ніяк не прокоментували новину про обручку. Але відомо, що мережа вже давно чекає на їхнє весілля.

Нагадаємо, пара у стосунках з 2022 року. Коли Дантес розлучився з Надією Дорофєєвою, Даша розлучилася з ресторатором Михайлом Кацуріним. Це спровокувало неабиякий скандал, адже пари дружили. Ба більше, фани навіть жартувати, що Дантес та Кацурін "обмінялися" дружинами.

У 2023 році Дорофєєва вийшла за свого нового обранця, через що багато хто чекав на те, що Дантес "дзеркально" одружиться з Дашею.

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