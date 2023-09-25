"Імітували любов до України". Ірма Вітовська розповіла про співпрацю з російськими акторами

Актриса театру і кіно Ірма Вітовська, яка ще з 2014 року розірвала усі зв'язки з російським кінематографом через вторгнення РФ на Донбас, розповіла, якими були російські актори у роботі.

Якими були російські артисти в роботі

"Я не зустрічала відвертих українофобів. Всі вони тут дуже гарно імітували любов до України і повагу. Вчились говорити "дякую" і "до побачення". Мені навіть здавалося, що у них все непогано з головою", - розповіла артистка.

Також Вітовська додала, що дружні стосунки у неї не зав'язались навіть серед вихідців з України, які на той час працювали в Росії. Але на початку війни вона очікувала від них заяв про агресію РФ, втім їх не було.

"Я знаю, що були дзвінки російським акторам, які були не дуже лояльні до Путіна. Їм казали - або закрити рот, або впроваджуватися у той рупор, який всі взяли. Думаю, що ми потім багато чого цікавого дізнаємося. Багато хто з них є щиро імперцями і не вважає нас самодостатньою культурою. А багато хто просто заткнулися грошима, страхом і якимось компроматом", - заявила Вітовська.

Ірма розірвала усі зв'язки з російським кінематографом

"Раніше мені доводилося йти на компроміс - зніматися в стрічках про всяку "любовь-морковь" для російського ринку. Це був спільний ринок, але я ніколи не йшла на якісь "увеселітельніє" прогулки на танках чи у стрічки з політичним контекстом. І навіть інших акторів відмовляла від "Білої гвардії", - говорить Ірма.

Вітовська пояснює, що це був матеріальний зиск і умовний тренажерний зал, щоб розуміти, як стоїть світло, як треба працювати в кадрі.

"Технічний процес - це важливо. Треба знаходити можливість зніматися, щоб зрозуміти, як працює це всередині. Я не так багато мала цих проєктів, але мала - як і всі у цій країні. Після 2014-го року я закінчила останній проєкт і зійшла з цього корабля. Пріоритетом стало тільки україномовне кіно і фільми тільки для України", - заявила актриса.