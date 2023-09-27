Українська співачка відкрила бізнес у Росії. Її підопічною стала Лоліта

Українська співачка Aннa Asti, яка продовжує успішно будувати кар’єру в РФ та мовчати про війну, відкрила на своїй новій батьківщині музичний лейбл.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про новий бізнес Анни Дзюби

FENIX MUSIC - саме таку назву зрадниця дала своєму музичному лейблу - планують заробляти кроваві рублі, записуючи та організовуючи концерти російським музикантам.

Концепція лейблу, за словами піарників запроданки, буде заключатися у тому, що "нема межі неможливому".

Анна Дзюба (фото: instagram.com/asti)

Підопічними прихильниці путінського режиму стали вже відомі музиканти, такі як Елджей, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, "Щенки", Найк Борзов та інші.

Крім того, виконавиця взялася розкручувати і зрадницю України Лоліту, у якої, за чутками, у країні-агресорці справи зараз йдуть не дуже.

Лоліта (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Анна Asti перебувала з чоловіком-росіянином в Україні.

Коли Росія почала обстрілювати українські міста, співачка поїхала до рідних Черкас, попрощалася з рідними та поспішно втекла до РФ.