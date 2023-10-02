Известная украинская певица получила российское гражданство

Певица-предательница Анна Asti, которая недавно открыла в РФ свой музыкальный лейбл , сменила украинский паспорт на российский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Asti теперь официально россиянка

Бывшая солистка группы Artik & Asti, которая родилась в городе Черкассы, уже давно проживает в стране-агрессорке и строит там карьеру.

Но все это время молчунья пользовалось украинским паспортом.

Так, в 2021 году она заявила, что ее все устраивает - у нее было разрешение на временное проживание в России, затем вид на жительство.

Анна Асти (фото: instagram.com/asti/)

В результате поклонница путинского режима решила, что ей уже ничего терять, ведь на родине ее никто не ждет.

Как сообщают российские СМИ, процедура для Анны не была сложной, поскольку ее избранник, бизнесмен Станислав Юркин является гражданином России.

Анна Аsti с мужем (фото: instagram.com/asti/)