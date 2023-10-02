ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известная украинская певица получила российское гражданство

Понедельник 02 октября 2023 15:55
UA EN RU
Известная украинская певица получила российское гражданство Анна Дзюба (фото: instagram.com/asti/)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица-предательница Анна Asti, которая недавно открыла в РФ свой музыкальный лейбл, сменила украинский паспорт на российский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Asti теперь официально россиянка

Бывшая солистка группы Artik & Asti, которая родилась в городе Черкассы, уже давно проживает в стране-агрессорке и строит там карьеру.

Но все это время молчунья пользовалось украинским паспортом.

Так, в 2021 году она заявила, что ее все устраивает - у нее было разрешение на временное проживание в России, затем вид на жительство.

Известная украинская певица получила российское гражданство

Анна Асти (фото: instagram.com/asti/)

В результате поклонница путинского режима решила, что ей уже ничего терять, ведь на родине ее никто не ждет.

Как сообщают российские СМИ, процедура для Анны не была сложной, поскольку ее избранник, бизнесмен Станислав Юркин является гражданином России.

Известная украинская певица получила российское гражданство

Анна Аsti с мужем (фото: instagram.com/asti/)

Недавно автор песен для Александра Реввы рассказал о его реакции на войну в Украине.

Ранее Ирма Витовская рассказала о сотрудничестве с российскими актерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине звезды шоу-бизнеса