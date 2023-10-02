Автор пісень для Олександра Ревви розповів про його реакцію на війну в Україні
Музикант і композитор висловився про уродженця України Олександра Ревву, більш відомого як Артур Пірожков. Так, за його словами, співак, автором пісень якого він був багато років, і який замовчує війну на своїй батьківщині, після початку повномасштабного вторгнення навіть не зателефонував продюсеру.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Саші Чемерова для YouTube-каналу Аліни Доротюк.
Саша Чемеров - про Олександра Ревву
Як відомо, Ревва народився у Донецьку і досі має український паспорт, хоча зовсім на нього не заслуговує, адже продовжує мовчати про війну, яку розв’язала РФ.
Чемеров розповів, що познайомився зі зрадником під час роботи над дуетом з Quest Pistols, з якими він працював у той час.
Артур Пірожков (фото: російські ЗМІ)
Напередодні 24 лютого 2022 року Олександр спілкувався з Пірожковим, але вже після цієї дати артист навіть не зателефонував композитору.
"На жаль, він під*рас… Там перемагають гроші і людська тупість… Я йому писав, коли в моєму рідному Чернігові сталися жахливі прильоти, відео надсилав, де розірвані люди лежали на дорозі. Кажу: "Чого ти мовчиш, ск*тина, скажи що-небудь". Але він навіть мені не зателефонував, - поділився Чемеров.
Артур Пірожков (фото: російські ЗМІ)
Також музикант додав, що Ревва не єдиний, з ким він товаришував з країни-агресорки.
Інші його друзі з РФ також не вийшли на зв'язок з ним після повномасштабного вторгення.
Зокрема, зрадила Україну і акторка Ірина Горбачова, яка народилася у Маріуполі і дружила з продюсером.
"Виявилося, що вони всі - с*ки… Мати український паспорт чи народитися в Україні - не значить бути українцем", - сказав Олександр.
Нагадаємо, навесні цього року російські ЗМІ писали, що концерти Пірожкова стали масово відміняти у РФ через побоювання, що зароблені кошти він передасть на потреби ЗСУ.
Раніше ми писали, що Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни.
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