ua en ru
Ср, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома українська акторка приголомшила зізнанням про родичів, які мешкають у РФ

Середа 18 вересня 2024 14:30
UA EN RU
Відома українська акторка приголомшила зізнанням про родичів, які мешкають у РФ Віра Кобзар (фото: instagram.com/regulav)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка, зірка серіалів "Сховтща. Вісім історій", "Скажене весілля", "Родичі" та "Папік" Віра Кобзар розповіла про те, чи підтримує вона зв'язок із родичами з країни-агресора РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості для телеканалу "Дім".

Як відомо, актриса народилася в Іркутську, і там зараз проживає багато її родичів по батьковій лінії. На запитання журналістки, чи спілкуються вони після початку повномасштабного вторгнення РФ, вона відповіла, що "ніяк".

У перші дні війни її родичі питали, і, як здавалося акторці, турбувалися.

"Я намагалася просвітлювати їх. Відправляла, писала не з чиїхось слів, а писала те, що сама переживала, мої діти, те, що мої близькі люди переживали, і про полон, і все це я писала", - зазначила Кобзар.

Відома українська акторка приголомшила зізнанням про родичів, які мешкають у РФВіра Кобзар (фото: instagram.com/regulav)

Однак потім вона зрозуміла, що близькі люди більше вірять телевізору і те, що несе пропаганда РФ.

"Рідна тітка, батькова сестра, сказала, процитую: "Врятуй мене від фейків! Це ви - фашисти, нацисти, вбиваєте своїх людей!". Я написала їй, що ти береш участь у геноциді мого народу. І все, ми від усіх відписалися", - підкреслила вона.

Потім вони ще намагалися писати їй з інших джерел, нібито намагаючись "відкрити очі".

Відома українська акторка приголомшила зізнанням про родичів, які мешкають у РФ

Акторка (фото: instagram.com/regulav)

Але все ж таки їй довелося переступити через себе і розблокувати родичів один раз - батько Віри попросив це зробити після смерті її матері.

"Повідомили і назад заблокували ці номери", - сказала Віра Кобзар. Також вона наголосила, що це дуже боляче.

На відео цей момент можна переглянути з 24:52.

Раніше Оксана Білозір розповіла, чому ніколи не співала російською.

Також читайте про те, чому відома акторка перейшла на українську у 73 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Акторка
NEWS
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області