Известная украинская актриса ошеломила признанием о родственниках, которые живут в РФ

Украинская актриса, звезда сериалов "Сховища. Вісім історій", "Скажене весілля", "Родичі" и "Папік" Вера Кобзарь рассказала о том, поддерживает ли она связь с родственниками из страны-агрессора РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для телеканала "Дім" .

Как известно, актриса родилась в Иркутске, и там сейчас проживает много ее родственников по папиной линии. На вопрос журналистки, общаются ли они после начала полномасштабного вторжения РФ, она ответила, что "никак".

В первые дни войны ее родственники спрашивали, и, как казалось актрисе, проявляли заботу.

"Я пыталась просвещать их. Отправляла, писала не с чьих-то слов, а писала то, что сама переживала, мои дети, то, что мои близкие люди переживали, и про плен, и все это я писала", - отметила Кобзарь.

Вера Кобзарь (фото: instagram.com/regulav)

Однако потом она поняла, что близкие люди охотнее верят телевизору и то, что несет пропаганда в РФ.

"Родная тетя, папина сестра, сказала, процитирую: "Избавь меня от фейков! Это вы - фашисты, нацисты, убиваете своих людей!". Я написала ей, что ты участвуешь в геноциде моего народа. И все, мы от всех отписались", - подчеркнула она.

Потом они еще пытались писать ей с других источников, якобы пытаясь "открыть глаза".

Актриса (фото: instagram.com/regulav)

Но все же ей пришлось переступить через себя и разблокировать родственников один раз - отец Веры попросил это сделать после смерти ее матери.

"Известили и обратно заблокировали эти номера", - сказала Вера Кобзарь. Также она подчеркнула, что это очень больно.

На видео этот момент можно посмотреть с 24:52.