Відома тревел-блогерка пояснила, чому у своїх соцмережах майже не говорить про війну

Українська ведуча і тревел-блогерка Маша Себова прокоментувала тему повномасштабної війни. Зокрема, вона пояснила, чому мало говорить у своїх соцмережах про це.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк пише про це детальніше.
Інтерв'юерка поцікавилася, чи пов'язане таке рішення зі страхом потрапити в тіньовий бан: "Ти доволі рідко говориш на своєму каналі про війну Росії проти України. Це через те, що ти боїшся алгоритмів і боїшся ось цього тіньового бану?".
Та дала чітку відповідь, а також підкреслила, що, можливо, їй варто змінити підхід до цієї теми.
"Я не думаю, що це вплине на алгоритми. Я знаю дуже багато блогерів, які знімають про війну, і це, навпаки, має величезні перегляди. Це дуже хороше питання. Я просто намагаюся... Якщо це доречно десь, то я можу сказати. Але якщо я знімаю контент про подорожі чи успіх якоїсь країни, і якщо мені якось органічно не лягає про це сказати, то я не кажу. Можливо, це треба переглянути - я не сперечаюсь. Те, що це тревел-контент, впливає. Якось менше про це говорю", - сказала вона.
Окрім того, блогерка зазначила, що більшість зборів та інших пов'язаних питань публікує у своєму Instagram, тоді як її YouTube-сторінки це мало торкається.
"В Instagram я роблю збори регулярно. А що стосується YouTube, то ніхто ніколи не просив мене робити збір там. Я розумію, що чомусь цього не робила на YouTube. Я не спеціально відмежовувала це, але розумію, що збори треба додавати і в YouTube, мабуть, теж", - пояснила Себова.
Нагадаємо, Маша Себова була ведучою на "Новому каналі", зокрема таких проєктів, як "Заробітчани" і "Європа за копійки". Після завершення роботи на телебаченні розпочала власний YouTube-проєкт і розповідає шанувальникам про подорожі різними країнами. Себова вийшла заміж за українського журналіста Романа Романюка.
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