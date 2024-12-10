Известная тревел-блогерша объяснила, почему в своих соцсетях почти не говорит о войне

Что говорит Себова

Интервьюерша поинтересовалась, связано ли такое решение со страхом попасть в теневой бан: "Ты довольно редко говоришь на своем канале о войне России против Украины. Это потому, что ты боишься алгоритмов и боишься этого теневого бана?".

Она дала четкий ответ, а также подчеркнула, что, возможно, ей следует изменить подход к этой теме.

"Я не думаю, что это повлияет на алгоритмы. Я знаю очень много блогеров, которые снимают о войне, и это, напротив, имеет огромные просмотры. Это очень хороший вопрос. Я просто стараюсь... Если это уместно где-то, то я могу сказать. Но если я снимаю контент о путешествиях или успехе какой-то страны, и если мне как-то органически не ложится об этом сказать, то я не говорю. Возможно, это надо пересмотреть - я не спорю. То, что это тревел-контент, влияет. Как-то меньше об этом говорю", - сказала она.

скриншот из интервью скриншот из интервью

Кроме того, блогерша отметила, что большинство сборов и других связанных вопросов публикует в своем Instagram, тогда как ее YouTube-страницы это мало касается.



"В Instagram я делаю сборы регулярно. А что касается YouTube, то никто никогда не просил меня делать сборы там. Я понимаю, что почему-то этого не делала на YouTube. Я не специально отграничивала это, но понимаю, что сборы нужно добавлять и в YouTube, пожалуй, тоже", - объяснила Себова.

Кадры из соцсетей Маши Себовой (фото: instagram.com/sebova) Кадры из соцсетей Маши Себовой (фото: instagram.com/sebova)

Напомним, Маша Себова была ведущей на "Новом канале" таких проектов, как "Заробитчане" и "Европа за копейки". После завершения работы на телевидении начала собственный YouTube-проект и рассказывает поклонникам о путешествиях по разным странам. Себова вышла замуж за украинского журналиста Романа Романюка.