Зірка "Голосу країни" чесно сказала, що думає про Кароль та Пономарьова: "Це очевидно"

Акторка Тетяна Малкова, яка стала фіналісткою "Голосу країни" у 2013 році, зізналася, чому обрала як тренера саме Олега Скрипку, а не інших суддів. Тоді до неї повернулися Тіна Кароль та Олександр Пономарьов.

Так, Тетяна пояснила, що обрала Скрипку на роль свого тренера не просто так. Вона захоплюється артистом. До того ж, зазначила Малкова, талант Пономарьова навряд чи можна назвати унікальним, чого не скажеш про Скрипку.

Тетяна Малкова (фото надане співачкою)

"Я думаю, що зрозуміло, чому я його обрала. Тому що для мене він сміливий, без кордонів, без обмежень. Він дуже харизматична, сильна особистість. Це було очевидно, я б хотіла працювати і радитися тільки з такою людиною", - пояснила зірка.

"Тому що це та людина, яка абсолютно нестандартно підходить до музики, не боїться цього. Більше ніхто не вміє так, як він. Просто, вибачте, але як Пономарьов можуть багато", - додала вона.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Також Малкова пояснила, чому не захотіла, аби її тренеркою була Кароль. Вона зауважила, що не критикує таланти Тіни. Втім, на думку Тетяни, є чимало схожих співачок.

"Вона неймовірна співачка, я вважаю її надзвичайно успішною, талановитою і так далі. Але, плюс-мінус така, як вона, у нас є і Бейонсе, і Tayanna, і так далі. Багато людей, які можуть фізично і вокально зробити таку презентацію пісні, умовно кажучи", - зазначила Малкова.

"Але Олег Скрипка... Ти ніколи не заспіваєш так, як Олег Скрипка. Це просто фізично неможливо. Його голос унікальний. Його темперамент особливий. В нього шалена енергія, яка просто зносить", - додала вона.

Малкова на "Голосу країни"

Акторка брала участь в проекті у 2013 році. Тоді вона ще не носила прізвище свого чоловіка і була Ожелевською. Акторка підкорила зіркових тренерів своїм співом, а потім стала улюбленицею глядачів.

На проекті Малкова дійшла до фінальних випусків. Вона вибула у чвертьфіналі. Після шоу артистка не стала будувати кар'єру співачки й продовжила розвиватися як акторка.