"Дешева скромність". Тіна Кароль публічно відповіла на критику стендаперки Мандзюк
Співачка Тіна Кароль відреагувала на жарти стендаперки Лєри Мандзюк, яка висміяла те, що зірка подорожує "смердючими поїздами". Вона це зробила публічно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Кароль.
З чого усе почалося
Нещодавно Мандзюк висловилася про відео, на яких Кароль показує свої заняття йогою в потязі. Стендаперка зазначила, що Тіна навряд чи подорожує у вагоні купе, адже як "прима" має їздити на розкішних авто.
"У неї класна розтяжка, я руками не можу так розвести, як вона може розвести ногами. Це прекрасно. Але не в смердючому поїзді "Укрзалізниці", ну, будь ласка. Я протестую проти того, що демонструється брехлива, дешева скромність. Хтось вірить, що фінансове становище Тіни Кароль не дає їй змоги переміщатися Україною на машині VIP-класу? Я не вірю", - заявила Мандзюк.
Лєра Мандзюк (скріншот)
Реакція Тіни Кароль
Співачка рідко реагує на критику, але цього разу зробила виключення. Вона побачила новини та заголовки, а тому вирішила висловитися про ситуацію.
Кароль "тегнула" сторінку Мандзюк й зазначила, що не знайома зі стендаперкою. Також вона запросила Лєру у подорож. За словами співачки, їй буде про що поговорити з Мандзюк.
"Привіт, будемо знайомі. Дякую за комплімент і скажу, що Укрзалізниця топова! Я обираю завжди виспатись в поїзді, та випити чай з чебрецем. Запрошую на таку подорож. Нам буде про що поспілкуватись. Обирай, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ", - написала Тіна.
Кароль відповіла Мандзюк (скріншот)
До слова, нещодавно Кароль несподівано показала сина у військовій формі.
Окрім цього, раніше Кароль просто зі сцени висміяла Лободу.