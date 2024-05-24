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Відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка

П'ятниця 24 травня 2024 21:30
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Відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка Софія Річі (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Автор: Іванна Пашкевич

25-річна модель Софія Річі поділилася з прихильниками радісною новиною: у неї народився первісток.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посиланням на Instagram знаменитості.

Софія Річі вперше стала мамою

У моделі народилася дівчинка, яку назвали Елоїза Саманта Грейндж.

Софія опублікувала знімок, на якому її рука тримає ніжки дитини.

"Елоїза Саманта Грейндж. 5-20-24 найкращий день мого життя", - підписала Софія світлину.

Відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка

Софія Річі вперше стала мамою (фото: instagram.com/sofiagrainge)

Зазначимо, що батько донечки - 30-річний музичний бізнесмен Елліот Грейндж.

Софія та Елліот побралася у квітні 2022-го, ще через рік зіграли весілля.

Обранець манекенниці - керівник та засновник власного музичного лейбла 10K Projects.

Відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюкаВідома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка

Софія Річі з чоловіком (фото: instagram.com/sofiagrainge)

До шлюбу із ним модель зустрічалася з колишнім бойфрендом Кортні Кардаш'ян Скоттом Дисіком.

Нещодавно ми писали, що відома українська блогерка вперше стала мамою.

Також Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням.

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