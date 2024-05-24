Відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка
25-річна модель Софія Річі поділилася з прихильниками радісною новиною: у неї народився первісток.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посиланням на Instagram знаменитості.
Софія Річі вперше стала мамою
У моделі народилася дівчинка, яку назвали Елоїза Саманта Грейндж.
Софія опублікувала знімок, на якому її рука тримає ніжки дитини.
"Елоїза Саманта Грейндж. 5-20-24 найкращий день мого життя", - підписала Софія світлину.
Софія Річі вперше стала мамою (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Зазначимо, що батько донечки - 30-річний музичний бізнесмен Елліот Грейндж.
Софія та Елліот побралася у квітні 2022-го, ще через рік зіграли весілля.
Обранець манекенниці - керівник та засновник власного музичного лейбла 10K Projects.
Софія Річі з чоловіком (фото: instagram.com/sofiagrainge)
До шлюбу із ним модель зустрічалася з колишнім бойфрендом Кортні Кардаш'ян Скоттом Дисіком.
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