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Известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша

Пятница 24 мая 2024 21:30
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Известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша София Ричи (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Автор: Иванна Пашкевич

25-летняя модель София Ричи поделилась с поклонниками радостной новостью: у нее родился первенец.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram знаменитости.

София Ричи впервые стала мамой

У модели родилась девочка, которую назвали Элоиза Саманта Грейндж.

София опубликовала снимок, на котором ее рука держит ножки ребенка.

"Элоиза Саманта Грейндж. 5-20-24 лучший день моей жизни", - подписала София фотографию.

Известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша

София Ричи впервые стала мамой (фото: instagram.com/sofiagrainge)

Отметим, что отец дочери - 30-летний музыкальный бизнесмен Эллиот Грейндж.

София и Эллиот обручилась в апреле 2022-го, еще через год сыграли свадьбу.

Избранник манекенщицы - руководитель и основатель собственного музыкального лейбла 10K Projects.

Известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малышаИзвестная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша

София Ричи с мужчиной (фото: instagram.com/sofiagrainge)

До бракосочетания с ним модель встречалась с бывшим бойфрендом Кортни Кардашьян Скоттом Дисиком.

Недавно мы писали, что известная украинская блогерша впервые стала мамой.

Также Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением.

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