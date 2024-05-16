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Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Четвер 16 травня 2024 11:40
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Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового Адріана Туркевич (фото: instagram.com/adriana_turkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Адріана Туркевич та її коханий, бізнесмен Олексій Костилєв, вперше стали батьками. У пари народилася донька.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі подружжя.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Адріани Туркевич і Олексія Костилєва.

Адріана Туркевич народила первістка

Дівчинка з’явилася на світ 14 травня.

Пара вирішила не відтягувати та одразу показати фото донечки прихильникам, а також розсекретити її ім’я.

"Ласкаво просимо у світ, Луїза. 14.05.2024", - підписали вони серію ніжних світлин з пологового будинку.

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Адриана Туркевич и Алексей Костылев впервые стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Реакція юзерів

Прихильники вітають молоду родину із поповненням і бажають міцного здоров’я мамі та дівчинці.

  • Мої вітання. Нехай росте здоровенька
  • Вітаю вашу родину! Яке гарне імʼя у донечки
  • Вітаю чудових батьків із днем ​​народження донечки!
  • Щирі вітання та міцного здоровʼя мамі й малечі

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Адріана Туркевич і Олексій Костилєв вперше стали батьками (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Зазначимо, що один із засновників та CEO Ninja Sushi, WOK та Pizza Олексій Костилєв зробив пропозицію фешн-інфлюенсерці у вересні 2022 року.

Заручини відбулися в США: бізнесмен влаштував коханій сюрприз і зробив дуже видовищну пропозицію.

У небі над узбережжям Майамі пролетів літак із запитанням "Adriana, will you marry me?".

Нещодавно ми розповідали, що зірка "Пацанок" вдруге стала мамою.

Також ми писали, що зірка "Спіймати Кайдаша" виходить заміж.

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