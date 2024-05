Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Адріана Туркевич народила первістка

Дівчинка з’явилася на світ 14 травня.

Пара вирішила не відтягувати та одразу показати фото донечки прихильникам, а також розсекретити її ім’я.

"Ласкаво просимо у світ, Луїза. 14.05.2024", - підписали вони серію ніжних світлин з пологового будинку.

Реакція юзерів

Прихильники вітають молоду родину із поповненням і бажають міцного здоров’я мамі та дівчинці.

Мої вітання. Нехай росте здоровенька

Вітаю вашу родину! Яке гарне імʼя у донечки

Вітаю чудових батьків із днем ​​народження донечки!

Щирі вітання та міцного здоровʼя мамі й малечі

Адріана Туркевич і Олексій Костилєв вперше стали батьками (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Зазначимо, що один із засновників та CEO Ninja Sushi, WOK та Pizza Олексій Костилєв зробив пропозицію фешн-інфлюенсерці у вересні 2022 року.

Заручини відбулися в США: бізнесмен влаштував коханій сюрприз і зробив дуже видовищну пропозицію.

У небі над узбережжям Майамі пролетів літак із запитанням "Adriana, will you marry me?".