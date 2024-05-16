Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового
Українська блогерка Адріана Туркевич та її коханий, бізнесмен Олексій Костилєв, вперше стали батьками. У пари народилася донька.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі подружжя.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Адріани Туркевич і Олексія Костилєва.
Адріана Туркевич народила первістка
Дівчинка з’явилася на світ 14 травня.
Пара вирішила не відтягувати та одразу показати фото донечки прихильникам, а також розсекретити її ім’я.
"Ласкаво просимо у світ, Луїза. 14.05.2024", - підписали вони серію ніжних світлин з пологового будинку.
Адриана Туркевич и Алексей Костылев впервые стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)
Реакція юзерів
Прихильники вітають молоду родину із поповненням і бажають міцного здоров’я мамі та дівчинці.
- Мої вітання. Нехай росте здоровенька
- Вітаю вашу родину! Яке гарне імʼя у донечки
- Вітаю чудових батьків із днем народження донечки!
- Щирі вітання та міцного здоровʼя мамі й малечі
Адріана Туркевич і Олексій Костилєв вперше стали батьками (фото: instagram.com/adriana_turkevych)
Зазначимо, що один із засновників та CEO Ninja Sushi, WOK та Pizza Олексій Костилєв зробив пропозицію фешн-інфлюенсерці у вересні 2022 року.
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