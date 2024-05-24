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Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)

П'ятниця 24 травня 2024 17:49
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Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео) Як виглядає Джамала напередодні пологів (фото: Олександр Демиденко)
Автор: Поліна Іваненко

Вагітна співачка Джамала, яка вже скоро має народити, зачарувала новим перевтіленням. Зірка презентувала чуттєвий кліп, у якому показалася у неймовірних образах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп Джамали, який вже вийшов на YouTube.

Джамала показала фігуру на останніх строках вагітності

Так, у кліпі до пісні "Люблю" співачка приміряла декілька цікавих образів. Артистка позувала у розкішному червоному вбранні, в пір'ї та серед квітів.

Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)

Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)

Джамала знялася у новому кліпі (фото: Андрій Харламов)

Особливо ніжними виявилися кадри, на яких співачка позувала у сукні з біло-рожевого пір'я. Вбрання було зроблено так, аби животик Джамали ніщо не прикривало.

Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)

Вагітні фото Джамали (фото: Михайло Федорак)

У свою пісню артистка вклала великий сенс. А тому її команда детально пропрацювала образи для кліпу.

Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)

Джамала показала животик напередодні пологів (фото: Михайло Федорак)

"Моя нова пісня "Люблю" адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах. "Кохати попри все! Що далі - не знаю. Та знай: я в тебе є". У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі", - коментує новий кліп сама співачка.

Джамала "Кохаю" - кліп

Як реагує мережа

Неймовірні образи Джамали вразили коментаторів. Вони пишуть:

  • "Така легкість, приємність і душа усміхнена"
  • "Краса! Для вух, очей і серця"
  • "Вітаю з третьою вагітністю! Джамала - красуня"
  • "Неймовірно як завжди! Дякую за вашу творчість"
  • "Просто вау".

До слова, раніше ми вже розповідали, що відомо про пісню "Barbaras Rhabarberbar", яка розриває тренди.

Окрім цього, нещодавно зірка "Кварталу" висловилася про хейт Кошового.

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