Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)
Вагітна співачка Джамала, яка вже скоро має народити, зачарувала новим перевтіленням. Зірка презентувала чуттєвий кліп, у якому показалася у неймовірних образах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп Джамали, який вже вийшов на YouTube.
Джамала показала фігуру на останніх строках вагітності
Так, у кліпі до пісні "Люблю" співачка приміряла декілька цікавих образів. Артистка позувала у розкішному червоному вбранні, в пір'ї та серед квітів.
Джамала знялася у новому кліпі (фото: Андрій Харламов)
Особливо ніжними виявилися кадри, на яких співачка позувала у сукні з біло-рожевого пір'я. Вбрання було зроблено так, аби животик Джамали ніщо не прикривало.
Вагітні фото Джамали (фото: Михайло Федорак)
У свою пісню артистка вклала великий сенс. А тому її команда детально пропрацювала образи для кліпу.
Джамала показала животик напередодні пологів (фото: Михайло Федорак)
"Моя нова пісня "Люблю" адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах. "Кохати попри все! Що далі - не знаю. Та знай: я в тебе є". У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі", - коментує новий кліп сама співачка.
Джамала "Кохаю" - кліп
Як реагує мережа
Неймовірні образи Джамали вразили коментаторів. Вони пишуть:
- "Така легкість, приємність і душа усміхнена"
- "Краса! Для вух, очей і серця"
- "Вітаю з третьою вагітністю! Джамала - красуня"
- "Неймовірно як завжди! Дякую за вашу творчість"
- "Просто вау".
До слова, раніше ми вже розповідали, що відомо про пісню "Barbaras Rhabarberbar", яка розриває тренди.
Окрім цього, нещодавно зірка "Кварталу" висловилася про хейт Кошового.