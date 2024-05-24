Джамала на останніх термінах вагітності зачарувала неймовірним перевтіленням (фото, відео)

Вагітна співачка Джамала, яка вже скоро має народити, зачарувала новим перевтіленням. Зірка презентувала чуттєвий кліп, у якому показалася у неймовірних образах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп Джамали, який вже вийшов на YouTube.

Джамала показала фігуру на останніх строках вагітності

Так, у кліпі до пісні "Люблю" співачка приміряла декілька цікавих образів. Артистка позувала у розкішному червоному вбранні, в пір'ї та серед квітів.

Джамала знялася у новому кліпі (фото: Андрій Харламов)

Особливо ніжними виявилися кадри, на яких співачка позувала у сукні з біло-рожевого пір'я. Вбрання було зроблено так, аби животик Джамали ніщо не прикривало.

Вагітні фото Джамали (фото: Михайло Федорак)

У свою пісню артистка вклала великий сенс. А тому її команда детально пропрацювала образи для кліпу.

Джамала показала животик напередодні пологів (фото: Михайло Федорак)

"Моя нова пісня "Люблю" адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах. "Кохати попри все! Що далі - не знаю. Та знай: я в тебе є". У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі", - коментує новий кліп сама співачка.

Джамала "Кохаю" - кліп

Як реагує мережа

Неймовірні образи Джамали вразили коментаторів. Вони пишуть: