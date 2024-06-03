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Відома співачка виконала останню пісню для полеглої подруги Ірини "Чеки" Цибух (відео)

Ірина Цибух (фото: instagram.com/cheka_tsybukh)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 3 червня, у Львові пройшла церемонія прощання з журналісткою та парамедиком "Госпітальєрів" Іриною Цибух із позивним "Чека". Її подруга і відома українська співачка KRUTЬ, присвятила захисниці пісню на останню путь.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Андрія Садового.

У Львові попрощалися з Іриною Цибух

Церемонія прощання відбувалася у Гарнізонному храмі. Під час неї Марина Круть на бандурі виконала свою композицію "Воля".

"Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей", - йдеться в треці.

Зазначимо, що напередодні, 2 червня, з парамедиком попрощалися у Києві.

Перед загибеллю "Чека" залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. З

Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику.

Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок).

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