Слідча з Маріуполя показала фото з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням"
Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яку росіяни близько двох років тримали у полоні, показала фото після повернення додому. Дівчина вирішила відповісти цими кадрами усім, хто вірить у фейки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Чечелюк зробила у TikTok.
Фото після полону
Слідча сфотографувала ноги й показала синці. Чечелюк зазначила, що вдома усе загоюється набагато швидше.
Дівчина вирішила продемонструвати ці кадри не просто так. Слідча вирішила розвіяти фейк про те, що жінок не б'ють у полоні. Фото з синцями наочно демонструють жорстокість окупантів.
Окрім цього, Чечелюк звернулася до росіян. Після двох років у полоні вона бажає їм лише найгіршого.
"Спасибі, руські братики, хай земля вам буде пеклом. Слава Україні", - написала Чечелюк.
Звільнена з полону слідча показала синці (скріншоти)
Як реагує мережа
Фото Чечелюк вразили коментаторів. Вони пишуть:
- "Бажаю відновлення і щастя. Мар'яночко, ти дуже-дуже сильна, цвіти, квіточко. Хай далі в тебе в житті буде тільки щастя і любов"
- "Бажаю скорішого відновлення. Це страшно подумати, що ви пережили, але вдома і стіни лікують"
- "Сильна дівчинка. Добре, що вже вдома, бажаю дочекатися свого коханого".
Чечелюк повернулася з полону (скріншот: t.me/dmytro_lubinetzs)
Що відомо про Мар'яну Чечелюк
У березні 2022 року слідча та її сестра, які до цього ховалися від бомб та обстрілів у підвалах, перейшли в укриття "Азовсталі". Потім вона потрапила у полон. Сестру Чечелюк вдалося вивезти, батьки зуміли врятувати дівчинку.
Мар'яна ж опинилася у Донецьку, де окупанти утримували її у СІЗО. Потім батьки дівчини нічого не могли з'ясувати, але відомо, що слідчу відправляли в Оленівку. Лише у серпні 2022 року Чечелюк вдалося зателефонувати батькам, але вона не встигла нічого розповісти, лише спитала про долю молодшої сестри.
Протягом усього цього часу слідчу включали до списків на обмін. І днями Чечелюк усе ж вдалося повернутись в Україну.
До слова, нещодавно ми вже розповідали, що українка повернулась з російського полону й побачила сина вперше за понад два роки.
Окрім цього, раніше Лубінець заявив про знущання росіян над українськими військовополоненими.