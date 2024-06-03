Известная певица исполнила последнюю песню для павшей подруги Ирины "Чеки" Цыбух (видео)

Во Львове попрощались с Ириной Цыбух

Церемония прощания проходила в Гарнизонном храме. Во время нее Марина Круть на бандуре исполнила свою композицию "Воля".

"Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей", - говорится в треке.

Отметим, что накануне, 2 июня, с парамедиком попрощались в Киеве.

Перед гибелью "Чека" оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней. З

Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика.

Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок).