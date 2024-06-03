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Звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до сліз

Україна, Понеділок 03 червня 2024 14:00
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Звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до сліз Слідча Мар'яна Чечелюк побачилася з мамою після двох років полону (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

31 травня з російського полону повернулася слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Дівчина пробула в полоні 25 місяців. Нещодавно вона вперше побачила маму з два роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео у TikTok Мар'яни Чечелюк.

Перші обійми за два роки

Мар'яна Чечелюк опублікувала відео, на якому йде на зустріч до мами. Жінка чекає на свою доньку з квітами та подарунками. Мар'яна обіймає свою маму зі сльозами на очах.

Коли вони зайшли в приміщення, дівчина відразу каже, що кімната схожа на ту, яка була в російській в'язниці. Проте наголошує, що умови, звісно, значно кращі.

Мар'яна також показала синці на ногах як доказ того, що над жінками також знущаються в російському полоні.

Звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до слізЗвільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до сліз

Синці на ногах Мар'яни Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Реакція соціальних мереж

У коментарях під відео користувачі вітають Мар'яну з поверненням:

  • "З поверненням, Мар'яна. Все буде добре. Був у полоні 20 місяців, звільнився 3 січня 2024. Тримайтеся"
  • "З поверненням. Вибач, що тобі довелося це пережити"
  • "Головне, що ти вдома. Далі все буде добре, навіть на краще"
  • "Набирайся сил і здоров'я. Добре, що є рідні. Це головні підтримка в житті"
  • "Скільки ж тобі довелося пережити... Нехай твоя подальша дорога буде щасливою!"
  • "Пам'ятаю, як тільки поширювалися новини, коли ви потрапили в полон, це було так давно, і тепер ви нарешті вдома. У мене аж сльози на очах, що ви пережили… Ви сильна жінка, з поверненням додому"

Звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до слізЗвільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до сліз

Мар'яна Чечелюк зустрілася з мамою після двох років полону (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Обмін полоненими 31 травня

31 травня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. У результаті повернули 71 військовослужбовця та чотирьох цивільних.

Зокрема, з полону визволили 37 представників ЗСУ. Також повернули з полону 21 нацгвардійця. Крім того, додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

Цей полон став 52 з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше ми розповідали, як українка побачила сина вперше за два роки після звільнення з полону.

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