Відома співачка спародіювала Джамалу, Тіну Кароль і Артема Пивоварова (відео)

Ведучий попросив артистку наважитися на сміливий експеримент - заспівати свій хіт "Біля серця" голосами інших українських та зарубіжних зірок.

На відео можна побачити, як KOLA пародує Jerry Heil, Джамалу, Брітні Спірс, Klavdia Petrivna, Біллі Айліш, Тіну Кароль та навіть Артема Пивоварова.

У своєму Instagram співачка також поділилася пародією на Джамалу.

"Коли мене Женя запитав, чи вмію я робити пародії, першою в списку була Джамала. Я слухала завжди кожну її ноту з особливою увагою, кожною нотою захоплювалася і від кожного слова йшли мурашки. Сподіваюся Джамала мене не вб'є. Я намагалася. Закрийте очі та напишіть - чи схоже?", - зазначила KOLA у своїй публікації.

На що Джамала відповіла їй: "Я б не могла тебе скопіювати. Дякую тобі. Обіймаю".

Скриншот

Як відреагували у мережі

Фоловери після перегляду відео відразу почали коментувати талановите пародіювання: