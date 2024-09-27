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Известная певица спародировала Джамалу, Тину Кароль и Артема Пивоварова (видео)

Певица KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица KOLA, которая недавно заявила, что коллеги из шоу-бизнеса пытаются ее "слить", мастерски повторила манеру пения и тембр голоса известных артистов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск шоу Жени Яновича "20:23".

Ведущий попросил артистку решится на смелый эксперимент - спеть свой хит "Біля серця" голосами других украинских и зарубежных звезд.

На видео можно увидеть, как KOLA пародирует Jerry Heil, Джамалу, Бритни Спирс, Klavdia Petrivna, Билли Айлиш, Тину Кароль и даже Артема Пивоварова.

 

В своем Instagram певица также поделилась пародией на Джамалу.

"Когда меня Женя спросил, умею ли я делать пародии, первой в списке была Джамала. Я слушала всегда каждую ее ноту с особым вниманием, каждой нотой восхищалась и от каждого слова шли мурашки. Надеюсь Джамала меня не убьет. Я старалась. Закройте глаза и напишите - похоже ли?", - отметила KOLA в своей публикации.

 

На что Джамала ответила ей: "Я бы не могла тебя скопировать. Спасибо тебе. Обнимаю".

Скриншот

Как отреагировали в сети

Фолловеры после просмотра видео тут же принялись комментировать талантливое пародирование:

  • "Мурашки от пародии на Джамалу"
  • "Столько таланта прячется в одной хрупкой девушке. KOLA - супер, сыграла все роли, особенно Джамалы"
  • "Гениальное исполнение в ипостасях других артистов"
  • "Пение голосом Джамалы и Тины Кароль - один в один"
  • "Исполнение в стиле Джамалы - это просто разрыв".
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