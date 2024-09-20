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Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет

П'ятниця 20 вересня 2024 11:46
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Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет Співачка Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Джамала, яка у травні цього року втретє стала мамою, розповіла у мережі, як вона буде повертати колишню форму після пологів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Так, у Stories 41-річна артистка поділилася своїми лайфхаками.

"Цілих 9 місяців ти розтягуєшся. А стати такою ж, як була, потрібно за тиждень? Ні. На повернення необхідно приблизно такий самий час або більше - у всіх по-різному", - зазначила співачка, наголосивши, що вона все робить поступово, так як ще продовжує годувати грудьми дитину.

Джамала зазначила, що після других пологів повернутися у форму їй допомогли апаратні масажі, бажано також додати спорт та фізичну активність.

Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет

Скриншот

Крім того, вона займається пілатесом, щоб знизити напругу та біль у тілі, зміцнити м'язи, а також йогою.

"Живіт, поперек та спина кажуть мені "дякую", - поділилася переможниця Євробачення-2016.

Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секретЯк повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет

Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет

Скриншот

Третім важливим способом є збалансований раціон. Співачка зазначила, що намагається дотримуватися правильного харчування, проте тут все ж таки потрібно враховувати грудне вигодовування та потреби мами та дитини.

Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет

Скриншот

Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя. Він здобув освіту у КНУ імені Тараса Шевченка та закінчив курси у Київській школі економіки. Працював економістом, а також відкрив у столиці свій заклад.

Пара виховує трьох синів: у березні 2018-го у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.

Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секретДжамала з молодшим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала показала маленького сина і відверто висловилася про материнство в умовах війни.

Також Джамала заявила, що РФ хоче збудувати санаторій на місці будинку її батьків у Криму.

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