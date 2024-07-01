KOLA заявила, що колеги з шоу-бізнесу намагаються її "злити": хто підтримав співачку

Днями співачка KOLA повідомила, що хтось скаржиться на її кліп "Цілуй", через що відео повільно набирає перегляди та може не потрапити в рекомендації. Зірка вважає, що це справа рук когось з її колег, які їй просто заздрять. Артистку підтримала Ірина Білик.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ірина Білик підтримала KOLA

Знаменитість наголосила, що кожен реліз - це результат величезної праці. Тому завжди болісно зустрічати перешкоди на шляху до того, щоб донести свою творчість до людей.

"Музика і мистецтво мають об'єднувати, а не роз'єднувати український народ. Кожен артист заслуговує на повагу та чесне ставлення", - сказала Ірина.

Білик звернулася до своїх шанувальників із проханням підтримати реліз KOLA і поділитися її кліпом, щоб перемогли "доброта і чесність".

KOLA відреагувала

Співачка висловила подяку колезі за підтримку і зізналася, що вперше опинилася в такій ситуації, тому не знає, як правильно реагувати.

Особливо їй прикро за свою команду, яка працювала разом із нею над кліпом.

"Реально вклали багато любові, як і в кожне відео, яке ми робимо. Уся наша команда просто жила у своїй бульбашці добра і світла, не знали, що так узагалі можна мислити... Не буду приховувати, що це все нас справді засмутило", - зізналася виконавиця.

Вона висловлює сподівання, що подібні неприємності більше не повторяться, і що винний зрозуміє, що так чинити не можна, бо це зло.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Що передувало скандалу

Раніше KOLA поділилася труднощами, з якими зіштовхнулася під час просування своєї нової пісні "Цілуй" і кліпу на неї.

"Щось відбувається страшне з нашим кліпом, це якесь замовлення, щоб злити його, щоб його не пропустили в тренди. Це когось душить жаба. Ми приблизно розуміємо і знаємо, через кого це відбувається", - ділилася співачка.

"Але що найжахливіше - нам ніяких ворогів не треба, бо ми так ненавидимо одне одного, так заздримо одне одному… Це жахливо і низько", - зазначала Анастасія.

У музичних колах ширяться чутки, що проти її нового кліпу дійсно була розгорнута ціла кампанія, і висловлюються різні припущення щодо того, хто міг бути замовником.