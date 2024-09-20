Тіна Кароль порушила власну обіцянку і всіх здивувала (відео)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МУЗВАР .

"Принцип не перекладати порушено: у новому турі на підтримку альбому "Лірика" Тіна Кароль представила українізовану версію хіта "Скандал", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що 19 вересня розпочався тур артистки на підтримку нового альбому. Вчора Кароль виступила у Вінниці, де шанувальники і почули пісню "Скандал", яка спочатку була написана та виконана російською.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що раніше зірка заявляла, що після 24 лютого 2022 року вона припинила співати російською, хоча мала чимало російськомовних хітів. Тоді в одному з інтерв'ю співачка зазначила, що це один із її кроків в інформаційній війні.

Більше того, вона не збиралася перекладати українською свої пісні, заявивши, що зробити це буде дуже складно. Але водночас Тіна була не проти того, якщо хтось із її колег захоче перекласти її російськомовні пісні.

Що відомо про новий альбом "Лірика" Тіни Кароль

Альбом "Лірика" включає 8 нових композицій, які є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.

До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.