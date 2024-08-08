Відома співачка пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри: "Тисячі людей почули про мене"

Jerry пригадала початок свого шляху в музиці

Так, Яна зазначила, що починала з виконання каверів, і один з них - це була пісня гурту Океан Ельзи "Я так хочу до тебе". Коли вона її виконала та виклала у мережу, Вакарчук зробив репост ролика на своїй сторінці у Х (колишній Twitter), давши таким чином творчий поштовх своїй майбутній колезі.

"Зараз мене вже знають як артистку та виконавицю власних пісень, проте ті з вас, хто зі мною з самого початку (ну не те щоб з самого, бо це тільки мама, яка у 2 роки вела мене в музичну школу), пам’ятають кучеряву Джеррі Хейл в светрі", - написала Шемаєва.

"8 років тому саме Святослав вперше дав сильний підйом моїй кар’єрі, тоді ще як кавер виконавиці, яка тоді виконала «Я так хочу до тебе». Святослав запостив це в Twitter, і тисячі людей так вперше почули про мене", - також зауважила вона.

Більше того, артистка поділилася спільними кадрами зі Святославом та анонсувала у найближчому майбутньому вихід їхньої спільної музичної роботи - в рамках проєкту "Той день".

Яна показала фото зі Святославом та анонсувала вихід спільної музичної роботи (Фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, раніше популярний український гурт на чолі з Вакарчуком анонсував "Той день" як музичний проєкт, який складатиметься з дуетів з українськими співаками та переспівів хітів "Океанів".

Святослав, як відомо, презентує пісню не лише у колаборації з Jerry Heil, але й KOLA, SHUMEI та іншими.

Хто така Jerry Heil

28-річна співачка здобула популярність після авторської пісні "Охрана отмєна", яка увійшла до її дебютного альбому "Я - Яна".

Цього року у дуеті з реперкою alyona alyona вона представляла нашу країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Артисткам, які виконали композицію "Teresa Maria", вдалося посісти третє місце за загальною кількістю результатів.