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Известная певица вспомнила, как Вакарчук помог развитию ее карьеры: "Тысячи людей услышали обо мне"

Jerry Heil и Святослав Вакарчук (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Исполнительница Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) вспомнила, как Святослав Вакарчук поспособствовал развитию ее музыкальной карьеры. В частности она поделилась, что именно благодаря ему тысячи людей впервые услышали и узнали о ней.

Что об этом известно и как комментирует сотрудничество с артистом певица, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Jerry вспомнила начало своего пути в музыке

Так, Яна отметила, что начинала с исполнения каверов, и один из них - это была песня группы Океан Эльзы "Я так хочу до тебе". Когда она ее исполнила и выложила в сеть, Вакарчук сделал репост ролика на своей странице в Х (бывший Twitter), дав таким образом творческий толчок своей будущей коллеге.

"Сейчас меня уже знают как артистку и исполнительницу собственных песен, однако те из вас, кто со мной с самого начала (ну не то чтобы с самого, потому что это только мама, которая в 2 года отвела меня в музыкальную школу), помнят кудрявую Джерри Хейл в свитере", - написала Шемаева.

"8 лет назад именно Святослав впервые дал сильный подъем моей карьере, тогда еще как кавер-исполнительницы, которая тогда исполнила "Я так хочу до тебе". Святослав запостил это в Twitter, и тысячи людей так впервые услышали обо мне", - также отметила она.

Более того, артистка поделилась общими кадрами со Святославом и анонсировала в ближайшем будущем выход их совместной музыкальной работы - в рамках проекта "Той день".

Яна показала фото со Святославом и анонсировала выход совместной музыкальной работы (Фото: instagram.com/thejerryheil)

Напомним, ранее популярная украинская группа во главе с Вакарчуком анонсировала "Той день" как музыкальный проект, который будет состоять из дуэтов с украинскими певцами и перепевов хитов "Океанов".

Святослав, как известно, представит песню не только в коллаборации с Jerry Heil, но и KOLA, SHUMEI и другими.

Кто такая Jerry Heil

28-летняя певица одержала популярность после авторской песни "Охрана отмєна", которая вошла в ее дебютный альбом "Я - Яна".

 

В этом году в дуэте с рэпершей alyona она представляла нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Артисткам, исполнившим композицию "Teresa Maria", удалось занять третье место. 

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