Віктор Павлік і його молода дружина знялися у романтичній фотосесії: "Для щастя треба небагато"

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram коханої музиканта розповідає, в яких образах вони з'явилися та як відреагували юзери.

Нова фотосесія Павліка і Репяхової

На опублікованих кадрах подружжя позувало у схожих за кольором вбраннях. Катерина з'явилася у бежевому аутфіті, який складався з широких штанів та блузи з поясом. Його вона підкреслила босоніжками на невисоких підборах, зібраним у пучок волоссям, аксесуарами та виразним макіяжем.

Тоді як 58-річний артист з'явився на знімках у штанах та сорочці світлого відтінку. Завершили образ білі кросівки.

Пара показала романтичні кадри (Фото: instagram.com/repyahovakate)

"Як для щастя небагато треба", - підписала світлини Репяхова.

Закохані одружилися у 2020 році (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Реакція мережі

Підписники активно відреагували на свіжий контент від зіркової родини. Вони не пошкодували для них компліментів:

"І у вас все для цього є"

"Неймовірна гарна пара, немає сенсу слухати інших людей"

"Будьте щасливі"

"Дуже гарні, дуже ніжно та чуттєво… Щастя вам"

"Неймовірні й такі щасливі".

Що відомо про шлюб Павліка з Репяховою

Зі своєю концертною директоркою Павлік одружився наприкінці травня 2020 року. У червні 2021 року у них народився син Михайло. Катерина, як відомо, майже на 30 років молодша за свого обранця.

Шлюб з Репяховою є для артиста четвертим. До цього він мав офіційні стосунки з Ларисою Созаєвою, у шлюбі з якою в них народився син Павло. Хлопець помер у серпні 2020 року після кількарічної боротьби з раком кісток.

Від попередніх шлюбів знаменитість має ще сина Олександра та доньку Христину.