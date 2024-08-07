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"Найбільша радість": Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві

Київ, Середа 07 серпня 2024 16:21
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"Найбільша радість": Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Styler Editor 4

Маша Єфросиніна розповіла, як проводить вільний від роботи та громадської діяльності час у столиці, а також поділилася переліком улюблених кафе.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю ведучої виданню "Наш Київ".

Улюблені кав'ярні Єфросиніної у Києві

Знаменитість зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення вона заборонила собі будь-які розваги та повністю поринула в роботу, а також громадську діяльність.

Але з часом все ж таки зрозуміла, що так жити не можна - треба відпочивати та відновлюватися.

&quot;Найбільша радість&quot;: Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У бари телеведуча не ходить, а от у кафе іноді заглядає.

"Дуже люблю Cafe Markó. Там затишно, атмосферно і дуже стильно. Це прям моє відчуття естетики. Постійно їм свій улюблений зелений салат. Для мене це місце, де я можу побути одна і зібратися зі своїми думками, провести зустріч із командою або відсвяткувати річницю "Фонду Маша", - відверто розповіла знаменитість.

&quot;Найбільша радість&quot;: Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві

Телеведуча відпочиває (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Незважаючи на те, що Єфросиніна не п'є каву, у кав'ярнях вона також полюбляє бувати, хоча б для того, щоб насолодитись атмосферою та подивитися на інших людей.

"Хоча я не п'ю каву, але дуже люблю київські кав'ярні. Це цілий світ, що виник у столиці буквально на очах. Не можу встояти перед матчею на фундуковому з Katimo! Однак, знаєте, також нещодавно відкрила для себе "Каштан" на Рейтарській. Дуже подобається строкатість гостей, які туди приходять, і відчуття спокою, яке там є", - зазначила ведуча.

&quot;Найбільша радість&quot;: Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві

Телеведуча у строгому образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як проводить вільний час Єфросиніна у Києві

Телеведуча найбільше любить проводити вільний час із сином Олександром - тільки тоді вона дозволяє собі розслабитися та бути не Машею Єфросиніною, а просто мамою.

"Мій головний відпочинок із сином, коли ми разом вдома і можемо просто нічого не робити, дивитися мультфільми, їсти якісь снеки", - ділиться своїм рецептом щастя ведуча.

&quot;Найбільша радість&quot;: Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві

Єфросиніна та Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А найбільша радість для знаменитості - коли додому приїжджає її чоловік Тимур Хромаєв, який пішов на фронт за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення.

"Ми сміємося, що до 2022 року у нас не було жодного вільного вечора чи вихідних. Все плани, плани, плани. Тоді уявити не могли залишитися вдома та пасивно провести день. Сьогодні ж це моя віддушина", - зазначила ведуча.

&quot;Найбільша радість&quot;: Маша Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві

Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Єфросиніна раптом згадала мовний скандал, в який втрапила на початку війни.

Також читайте про те, що допомогло Маші Єфросиніній насолоджуватися статевим життям.

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