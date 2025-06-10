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Відома співачка несподівано висловилася про Потапа: "Він же ж не поїхав в Росію"

Марта Адамчук і Потап (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Марта Адамчук зізналася, що думає про Потапа (Олексія Потапенка). Колись вона працювала бек-вокалісткою в команді репера.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Адамчук висловилася про Потапа в інтерв'ю на програмі "Тур зірками".

Що ексколега думає про репера

Адамчук зауважила, що не знає, що зараз з Потапом, адже з ним не спілкується. Але вона не стала заперечувати, що люди можуть засуджувати артиста, як й інших публічних персон.

"Розумієте, я з ним не спілкувалася ще і до вторгнення. Ми давно бачилися, дійсно, я не знаю, що з ним відбувається. У кожної людини пережиття цієї ситуації, яку ми зараз проживаємо, своє", - сказала співачка.

"Я не знаю, що про нього сказати. Не хочу за спиною його обговорювати. Звісно, можливо, я б хотіла, щоб він був в Україні. Тому що в нього є сила така внутрішня, яка може допомогти і хлопцям військовим, всім. Але чомусь він так вирішив", - вважає вона.

Адамчук висловилася про Потапа (скріншот)

Втім, Адамчук зауважила, що нині Потап не в Україні, але й не у РФ. На думку співачки, ця тема важка, а тому вона не прагне сильно її обговорювати.

"Знаєте, він же ж не поїхав в Росію, він за кордоном. Багато хто з наших за кордоном, багатьох критикують, багатьох не критикують. Тому я не хочу просто влазити туди, куди я не знаю", - пояснила Марта.

 

Де зараз Потап

Нагадаємо, останнім часом репер перебуває за кордоном. Потап виїхав з України та будує нову кар'єру, але про повернення додому не говорить.

Окрім цього, скандальний артист дал інтерв'ю росіянину Дудю, що сильно обурило як фанів, так і його колег. В соцмережах Потап спілкується або англійською, або російською. А його новий проект отримав провокативну назву Slavic Balagan.

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