Відома співачка несподівано висловилася про Потапа: "Він же ж не поїхав в Росію"

Що ексколега думає про репера

Адамчук зауважила, що не знає, що зараз з Потапом, адже з ним не спілкується. Але вона не стала заперечувати, що люди можуть засуджувати артиста, як й інших публічних персон.

"Розумієте, я з ним не спілкувалася ще і до вторгнення. Ми давно бачилися, дійсно, я не знаю, що з ним відбувається. У кожної людини пережиття цієї ситуації, яку ми зараз проживаємо, своє", - сказала співачка.

"Я не знаю, що про нього сказати. Не хочу за спиною його обговорювати. Звісно, можливо, я б хотіла, щоб він був в Україні. Тому що в нього є сила така внутрішня, яка може допомогти і хлопцям військовим, всім. Але чомусь він так вирішив", - вважає вона.

Адамчук висловилася про Потапа (скріншот)

Втім, Адамчук зауважила, що нині Потап не в Україні, але й не у РФ. На думку співачки, ця тема важка, а тому вона не прагне сильно її обговорювати.

"Знаєте, він же ж не поїхав в Росію, він за кордоном. Багато хто з наших за кордоном, багатьох критикують, багатьох не критикують. Тому я не хочу просто влазити туди, куди я не знаю", - пояснила Марта.