Известная певица неожиданно высказалась о Потапе: "Он же не поехал в Россию"

Певица Марта Адамчук призналась, что думает о Потапе (Алексее Потапенко). Когда-то она работала бэк-вокалисткой в команде рэпера.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Адамчук высказалась о Потапе в интервью на программе "Тур зірками".
Адамчук отметила, что не знает, что сейчас с Потапом, ведь с ним не общается. Но она не стала отрицать, что люди могут осуждать артиста, как и других публичных персон.
"Понимаете, я с ним не общалась еще и до вторжения. Мы давно виделись, действительно, я не знаю, что с ним происходит. У каждого человека переживание этой ситуации, которую мы сейчас проживаем, свое", - сказала певица.
"Я не знаю, что о нем сказать. Не хочу за спиной его обсуждать. Конечно, возможно, я бы хотела, чтобы он был в Украине. Потому что у него есть сила такая внутренняя, которая может помочь и ребятам военным, всем. Но почему-то он так решил", - считает она.
Впрочем, Адамчук отметила, что сейчас Потап не в Украине, но и не в РФ. По мнению певицы, эта тема тяжелая, а потому она не стремится сильно ее обсуждать.
"Знаете, он же не уехал в Россию, он за границей. Многие из наших за границей, многих критикуют, многих не критикуют. Поэтому я не хочу просто влезать туда, куда я не знаю", - объяснила Марта.
Напомним, в последнее время рэпер находится за границей. Потап выехал из Украины и строит новую карьеру, но о возвращении домой не говорит.
Кроме этого, скандальный артист дал интервью россиянину Дудю, что сильно возмутило как фанов, так и его коллег. В соцсетях Потап общается или на английском, или на русском. А его новый проект получил провокационное название Slavic Balagan.
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